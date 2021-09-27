Samanyolu Haber /Gündem / Rekabet Kurumu’ndan 6 elektronik şirketi hakkında soruşturma /27 Eylül 2021 19:35

Rekabet Kurumu’ndan 6 elektronik şirketi hakkında soruşturma

Rekabet Kurumu, Arçelik Pazarlama, BSH Ev Aletleri, Gürses Elektronik, LG Electronics, Samsung Electronics ve SVS Ticaret hakkında soruşturma açtı.

SHABER3.COM

Rekabet Kurumu (RK), Arçelik Pazarlama, BSH Ev Aletleri, Gürses Elektronik, LG Electronics, Samsung Electronics ve SVS Ticaret hakkında rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, söz konusu şirketler ile bu teşebbüslerin distribütörlerinin, yetkili satıcılara internet satış yasağı getirmek veya yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma karara bağlandı.

Önaraştırma sonucunda elde edilen bulgular ciddi ve yeterli bulunarak söz konusu şirketler hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.
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