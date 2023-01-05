Rekabet Kurumu'ndan gıda devlerine soruşturma

Rekabet Kurumu, gıda devlerine soruşturma açtı. Kurumdan yapılan açıklamada, Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Yıldız Holding'e ait Horizon Hızlı Tüketim AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ hakkında soruşturma açıldığı vurgunlandı.





Açıklamada "Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Horizon Hızlı Tüketim AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ’nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı" denildi.





Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:





" Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 15.12.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Horizon Hızlı Tüketim AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 22-55/849-M sayı ile karar verdi."





Kurum ayrıca Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtı getirmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik ikinci bir soruşturma daha açtı.