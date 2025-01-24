Rekabet Kurumu'ndan Netflix, Disney, BluTV, Exxen, Gain'e baskın

Tüm Türkiye bu günlerde dizi-film sektöründeki tekelleşmeyi konuşuyor. İlk olarak TV100'den Fuat Uğur'un kaleme aldığı ve odağında ID İletişim ve Ayşe Barım'ın olduğu yazısı sonrası pek çok oyuncunun ismi skandalların göbeğine düştü.



ID İletişim oyuncuları, Ayşe Barım'a art arda destek açıklamaları yaparken; başta Farah Zeynep Abdullah olmak üzere farklı farklı isimler ise sektördeki tekelleşmenin iç yüzünü anlatan paylaşımlarda bulundu. Tüm bu gelişmeler devam ederken önce Rekabet Kurulu, aralarında ID İletişim'in de olduğu 21 şirket hakkında soruşturma başlattı. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında re'sen soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından bugün sabah saatlerinde Ayşe Barım gözaltına alındı.



TV100 yazarı Fuat Uğur, bu kez de dijital platformlara ilişkin çok konuşulacak bir gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Uğur, "Rekabet Kurumu müfettişleri dün Netflix, Disney, Blu TV, Exxen ve Gain'in aralarında bulunduğu dijital platformlara baskın yaparak bilgisayarlarını, dosyalarını incelemeye aldı. İnceleme sonunda oyuncu ajanslarına olduğu gibi onlara da soruşturma gelebilir" ifadelerini kullandı.