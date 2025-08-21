Samanyolu Haber /Gündem / Rekar beklenen altından fiyatlar tepetaklak! /21 Ağustos 2025 09:11

Rekar beklenen altından fiyatlar tepetaklak!

Yatırımcının uzun zamandır rekor beklediği altın fiyatları, iki gündür düşüşe geçti. Dün son haftaların en düşük seviyesine inen altın, haftanın dördüncü işlem gününde de kan kaybını sürdürüyor. İşte 21 Ağustos 2025 Perşembe günü altın fiyatları...

SHABER3.COM

Küresel piyasalardaki dalgalanma nedeniyle dolar ve euro ile birlikte altın piyasası da dalgalı bir seyir izliyor. Vatandaşın "güvenli liman" olarak görüp en sık tercih ettiği altın fiyatları da uzun zamandır istikrarsız bir seyir izliyor.  Gerçek Gündem'de yer alan habere göre altın alım satımı yapmak isteyenler yatırımcılar, 21 Ağustos Perşembe günü, piyasada zayıf bir seyre şehitlik ediyor. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirimi beklentisinin ardından altında son durum takip ediliyor.

İşte güncel atın fiyatları...

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.345,88
Satış: 3.346,40

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.395,9570
Satış: 4.396,4310

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.033,5300
Satış: 7.188,1600

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.016,26
Satış: 14.369,40

TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.648,00
Satış: 28.833,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.135,3900
Satış: 28.665,9300

GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.356,00
Satış: 71.971,00
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rekar beklenen altından fiyatlar tepetaklak! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:40:34