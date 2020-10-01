Reklam videosu çeken mafya üyesi tutuklandı

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Ceylanpınar’da AKP’den aday adayı olan Baran Kejanlı, tepki çeken paylaşımı nedeniyle önce gözaltına alındı. Kejanlı daha sonra, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.







Kejanlı, TikTok’a koyduğu videoda “Garibanlar, parasını kaptıranlar, çaresiz kalanlar, mahkeme yolunda sürünen insanlara sesleniyorum: Tek bir adres vardır, oda Baran Kejanlı. Kardeşlerimin yanında oluyorum, ne gerekiyorsa onu da yaparım. Adresimiz Ankara’dır. Bütün hemşerilerimizin, dostlarımızın emrindeyiz, her zaman bekleriz” mesajını paylaştı.





Video, ekşisözlük’te açılan bir başlıkla ülke gündemine girdi. Kejanlı’nın mafya hizmetlerini sıralayıp “tek adres Baran Kejanlı” sözleri günün konusu oldu.





Kejanlı, daha önce Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi belediye başkanlığı için AKP’den aday adayı olduğu öğrenildi. Kejanlı’nın Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Desteci ve çok sayıda AKP’li ile çekilmiş fotoğrafı bulunuyor.



