Rekor: 6 ayda 21.3 milyar lira

Türkiye ekonomik krizle boğuşurken ve Hazine'de bütçe disiplinine uyulmadığı için açık verilirken, AKP rejimi bütçeden karayolları ve köprü inşaatlarına para akıtmaya devam ediyor.







Verilere göre, son altı ay içinde bütçeden karayollarına ayrılan pay 21.3 milyar TL ile yeni bir rekor kırdı.





İktidar yandaşı müteahhitlerin en büyük rant kapılarından biri olan otoyol ve köprü yapımları ekonomik krizin vatandaşı sarsan etkilerine rağmen hız kesmeden sürüyor.





Birgün Gazetesi'nin haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne sadece 2020'nin ilk yarısında aktarılan sermaye transferi ve Hazine yardımı 21.3 milyar TL ile yeni bir rekor kırdı.





Böylece Karayolları Genel Müdürlüğü, aldığı ödeneklerle 70'e yakın özel bütçeli idareyi solladı.





Habere göre, AKP iktidarının 2010 yılından sonra ulaşım yatırımlarını kamu kaynaklarının yanı sıra Kamu Özel Sektör İşbirliği modeli ile gerçekleştirme tercihi, bir sonraki bütçe yılı olan 2011’den itibaren dev ödenekler olarak bütçeye yansımaya başladı.





Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli gibi büyük projelerde KÖİ modelinin tercihi, yapım harcamalarının yanı sıra garanti sözleşmeleri nedeniyle de büyük ödenekler aktarılıyor. Her yıl Karayolları Genel Müdürlüğü, bütçeden diğer ödeneklerin yanı sıra sermaye transferi ve Hazine yardımı olarak da büyük pay alıyor.





Müteahhitlere 10 milyarı TL’yi aşkın ödeme yapma zorunluluğu ile yaz aylarına giren Karayolları Genel Müdürlüğü’ne Haziran ayında 6.1 milyar TL sermaye transferi yapıldı. 70’e yakın özel bütçeli kuruluşa verilen 6.9 milyar TL’lik Haziran ayı ödeneğinin tamamına yakını KGM aracılığıyla müteahhit ödemelerine gitti. Böylece 2020’nin ilk altı ayında tüm kuruluşlara yapılan 20.2 milyar TL’lik ödenek toplamından 15.9 milyar TL’si köprü ve yol harcamaları için ayrıldı.





Sermaye transferinin yanı sıra Hazine yardımında da KGM, diğer kuruluşları geride bıraktı. Altı ay sonunda genel müdürlük, özel bütçeli idarelerin tümüne yapılan 8.4 milyarlık Hazine yardımından da 5.4 milyar TL aldı.