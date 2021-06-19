Samanyolu Haber /Dünya / Rekor denemesi felaketle bitti /19 Haziran 2021 11:53

Rekor denemesi felaketle bitti

ABD’de 28 yaşında deneyimli motosiklet sürücüsü Alex Harvill, 106.98 metrelik akrobasi atlayışı ile dünya rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Dünya rekoru kırmak isterken hayatını kaybetti

ABD'nin Washington eyaletinde yer alan Grant County Uluslararası Havalimanı'nda evli ve 2 çocuk babası Harvill, motosikleti ile 106,98 metre mesafeyi atlamak ve Guinness Dünya Rekorları'nda 29 Mart 2008 tarihinde Avustralyalı Robbie Maddison'ın kırdığı rekoru kırmak için yaptığı deneme ölümle sonuçlandı. Görüntülerde Harvill'in, motosikleti ile rampadan başarılı bir şekilde atladığı ancak tepeciğe çarparak takla attığı görülüyor.
Harvill, 6 Temmuz 2013 tarihinde 90,69 metrelik bir toprak zemin atlayışı ile Guinness Dünya Rekoru'na sahipti. 
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