Rekor denemesi felaketle bitti

ABD'nin Washington eyaletinde yer alan Grant County Uluslararası Havalimanı'nda evli ve 2 çocuk babası Harvill, motosikleti ile 106,98 metre mesafeyi atlamak ve Guinness Dünya Rekorları'nda 29 Mart 2008 tarihinde Avustralyalı Robbie Maddison'ın kırdığı rekoru kırmak için yaptığı deneme ölümle sonuçlandı. Görüntülerde Harvill'in, motosikleti ile rampadan başarılı bir şekilde atladığı ancak tepeciğe çarparak takla attığı görülüyor.

Harvill, 6 Temmuz 2013 tarihinde 90,69 metrelik bir toprak zemin atlayışı ile Guinness Dünya Rekoru'na sahipti.