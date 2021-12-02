Samanyolu Haber /Dünya / "Rekor hızda artıyor ama..." /02 Aralık 2021 00:27

"Rekor hızda artıyor ama..."

Küresel ısınma tehlkesiyle birlikte yenilenebilir enerji üretimine rağbet artarken bu durumun 'net sıfır emisyon' hedefi için yeterli olmadığı belirtildi.

SHABER3.COM

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), yıllık Yenilenebilir Enerji Raporu'nda, yenilenebilir enerji üretiminin rekor düzeyde arttığını ancak 2050'de "Net sıfır emisyon" hedefine ulaşmak için yeterli olmadığını açıkladı. Ajansa göre bu hedefe ulaşılabilmesi için yenilenebilir enerji üretimindeki artış hızının 30 yıl içinde yaklaşık iki katına çıkması gerekiyor.

IEA, dünyada üretilen elektriğin üçte birinin güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını açıkladı.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol, "Bu yılki 290 gigawattlık rekor yenilenebilir elektrik ilavesi, yeni bir küresel enerji ekonomisinin ortaya çıktığının bir başka işareti" dedi.

Fatih Birol, "Bugün gördüğümüz yüksek emtia ve enerji fiyatları, yenilenebilir endüstri için yeni zorluklar meydana getiriyor ancak artan fosil yakıt fiyatları aynı zamanda yenilenebilir enerjileri daha da rekabetçi kılıyor" diye konuştu.

IEA'nin son raporunda; Çin, Hindistan, ABD ve Avrupa ülkelerinin, yenilenebilir enerji üretimindeki artışın yüzde 80'ini sağladıklarını belirtildi.

IEA raporundaki diğer bazı veriler şöyle;

-Veri merkezleri ve elektrikli otomobiller gibi endüstrilerdeki büyüme ile birlikte talep artışı devam edecek. 2026'ya kadar, küresel yenilenebilir elektrik kapasitesi, 2020 seviyelerine göre yüzde 60'ın üzerinde bir artışla 4 bin 800 gigawatt aşacak.

-Yenilenebilir enerji 2026'ya kadar, küresel güç kapasitesindeki artışın neredeyse yüzde 95'ini oluşturacak. Bu artışın çoğunun kaynağı güneş enerjisi olacak.

-2021-2026 döneminde eklenen yenilenebilir kapasite miktarının 2015-2020 döneminden yüzde 50 daha fazla olması bekleniyor. Bunun nedeni, hükümet politikalarıyla gelen daha güçlü destek ile COP26 İklim Değişikliği Konferansı öncesinde ve sırasında açıklanan daha iddialı temiz enerji hedefleri.

-Artan taleple birlikte yenilenebilir enerji kurulum maliyetleri de artıyor. Yenilenebilir enerji hala tam anlamıyla güvenilir bir kaynak olarak görülmediğinden dünyada fosil yakıtlara talep hala artıyor.

-Tüm bunlara karşın yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandıracak politikalarla 2026'da kapasite ciddi ölçüde artabilir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Rekor hızda artıyor ama..." Sonraki Haber >>

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 Gülenist sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 Gülenist sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Erdoğan ekonomiyi bilmiyor

Erdoğan ekonomiyi bilmiyor

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'

İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'

Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı tehdit etti

Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı tehdit etti

Enes Kanter ABD vatandaşı oldu, soyadına ‘Freedom’ ekledi

Enes Kanter ABD vatandaşı oldu, soyadına ‘Freedom’ ekledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:32:42