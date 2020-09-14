Rekor üstüne rekor: 307 bin kişi

Verilere son 24 saatte en fazla artış sırasıyla Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'da görüldü. Aynı süre içerisinde 5 bin 537 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Salgın kaynaklı toplam ölü sayısı 917 bin 417 oldu.







Covid-19 salgınında son 24 saatlik süre içerisinde Hindistan'da 1136, Brezilya'da 415, Meksika'da 217 kişi öldü.





Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1136 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 79 bin 722'ye yükseldi.







Hindistan'da son 24 saatte 92 bin 71 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 846 bin 427'ye çıktı.





Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ise 415 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 131 bin 625'e, vaka sayısı da 14 bin 768 artarak 4 milyon 330 bin 455'e yükseldi.