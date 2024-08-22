Samanyolu Haber /Ekonomi / Rekor üstüne rekor kıran altında son durum /22 Ağustos 2024 09:57

Rekor üstüne rekor kıran altında son durum

Yatırımcıların en çok tercih ettiği kalemler arasında yer alan altın, bu hafta rekor üstüne rekor kırdı. Hafta içinde 2.756 TL'ye ulaşan gram altın an itibarıyla, 2.736 TL'den işlem görüyor. İşte altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler...

SHABER3.COM

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indireceği beklentisi, altın fiyatlarını uçurdu. Rekor üstüne rekor kıran altının yükselişi, kar satışları nedeniyle biraz olsun duruldu.

Fed’in eylülden itibaren faiz indireceği beklentisi altın fiyatlarına rekor kırdırdı. Fed'in gelecek ay yapacağı olası bir faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın yapacağı açıklamayı da öne çıkardı.

Öte yandan, İran ve İsrail arasındaki gerilim de altının yükselişine önemli bir katkıda bulundu.

ALTINDA SON DURUM NE?

Türkiye’de 20 Ağustos 2024’te 2.756,87 TL ile rekor kıran gram altın an itibarıyla, 2.736,36 TL olarak fiyatlandı. Çeyrek altın ise 4.453,97 liradan işlem görüyor. Ons altının satışı ise 2.509,02 dolardan yapılıyor.

Kapalıçarşı’da ise gram altın 2.787,08 TL’den fiyatlanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rekor üstüne rekor kıran altında son durum Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:49:18