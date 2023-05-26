Rekor üstüne rekor kıran dolar 20,47’yi gördü

Türk lirasının değer kaybı sürüyor. 20,47 TL’yi görerek en yüksek seviyesine ulaşan dolar şu an 20.01 TL seviyesinden işlem görüyor.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin ardından piyasalarda başlayan hareketlilik devam ediyor.
Türk lirası ABD doları karşısında yüzde 1’in üzerinde değer kaybetti. Dolar, 20.47 seviyesini görerek Türk Lirası karşısında en yüksek değerine ulaştı.
Gün içerisinde birkaç kez 20 TL’nin üzerine çıkan dolar 14.00 itibarıyla 20,01 TL’den işlem görmeye başladı.