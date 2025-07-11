Rekor üstüne rekor kırıyor: Bitcoin'de Trump etkisi

Bitcoin, cuma günü 116 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2025 yılı boyunca süren güçlü yükseliş trendi, Bitcoin'in yıllık değerinin iki katından fazla artmasına yol açtı.





RALLİNİN ARKASINDA FAİZ BEKLENTİSİ VE ZAYIF DOLAR VAR

Kripto para piyasasında yaşanan bu sert yükselişin temelinde, küresel çapta faiz indirimlerine dair beklentiler, ABD dolarının zayıflaması ve Beyaz Saray’ın giderek daha kripto dostu hale gelen politikaları bulunuyor.





'PİYASA TAVAN YAPTI'

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda piyasaların “tavan yaptığını” ifade etti ve bu çıkışı kendi tarife politikalarına bağladı. Trump ayrıca, ABD Merkez Bankası’na faiz oranlarını acilen düşürme çağrısında bulundu.





KISA POZİSYON SIKIŞMASI YÜKSELİŞİ HIZLANDIRDI

Coinglass verilerine göre, son 24 saat içinde 416 milyon dolardan fazla kısa pozisyon tasfiye edildi. Düşüş beklentisiyle işlem yapan yatırımcıların ani şekilde Bitcoin almak zorunda kalması, fiyatlardaki yükselişi daha da hızlandırdı.