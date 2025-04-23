Samanyolu Haber /Gündem / Rekor üzerine rekor kıran altın bu sefer sert düştü /23 Nisan 2025 09:30

Rekor üzerine rekor kıran altın bu sefer sert düştü

Trump’tan gelen “Powell görevde kalacak” mesajı ve Çin’le ticaret geriliminin azalacağı beklentisi, küresel piyasalarda moralleri yükseltti. ABD borsaları yükselirken, altın sert düşüş yaşadı.

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Küresel piyasalar haftaya hareketli başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın ve Hazine Bakanı Scott Bessent’in açıklamaları, yatırımcılara rahat nefes aldırdı. Trump, son dönemde görevden alacağı söylentileriyle gündemde olan ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ı görev süresi dolmadan değiştirmeye niyeti olmadığını açıkladı.

Çin ile ticaret savaşına dair de umut verici sinyaller geldi. Trump, Çin'e uygulanan yüzde 145'lik tarife oranının düşeceğini ancak tamamen kaldırılmayacağını belirtti. Hazine Bakanı Bessent ise Washington ile Pekin arasındaki ticaret gerginliğinin “çok yakın bir gelecekte” azalacağını öngördüğünü söyledi.

PİYASALARDAN OLUMLU TEPKİ
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre bu açıklamalar piyasalarda olumlu yankı buldu. ABD borsaları dün yüzde 2,5’i aşan yükselişler yaşadı, vadeli işlemlerde de yüzde 1,5 civarında pozitif seyir sürüyor. Dolar endeksi 99 seviyesini aşarken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri 4,35’e geriledi.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ
Altın piyasasında ise sert düşüşler yaşandı. Geçtiğimiz gün 3.500 doları gören ons altın, bu sabah itibarıyla 3.345 dolara geriledi. Dün 4.300 seviyelerine çıkarak iç piyasada rekor kıran gram altın ve 7 bin lirayı aşan çeyrek altında da düşüş yaşandı.

23 Nisan güncel altın fiyatları:

Gram altın 4.082,17 TL
Çeyrek altın 6.810,00 TL
Yarım altın 13.619,00 TL
Cumhuriyet altını 27.133,00 TL
Gremse altın 70.038,74 TL
ONS altın 3.323,26 dolar
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