Rekor zam: Artık parayı bulan yapacak

09 Aralık 2025 16:52

Bedelli askerlik ücretinde yıl sonu enflasyonuyla birlikte ciddi bir artış bekleniyor. Enflasyon oranında zam gelmesi durumunda rakamın 333 bin TL olması bekleniyor.

Bedelli askerlik ücretinde yıl sonu enflasyon hesaplamalarıyla birlikte büyük bir artış kapıda. TÜİK’in kasım verileri ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’in yıl sonu öngörüleri doğrultusunda katsayının yükselmesi beklenirken, 2026 için bedelli ücretinin yaklaşık 333 bin TL seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre aylık enflasyon yüzde 0,87, yıllık artış ise yüzde 31,07 seviyesinde gerçekleşti. Böylece temmuz–aralık dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 11,20’ye yükseldi. Aralık enflasyonunun yaklaşık yüzde 1 civarında gelmesi halinde, yıl sonu için hedeflenen yüzde 31 bandına ulaşılabileceği belirtiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “yıl sonu yüzde 31” tahmini de bu hesaplamalar açısından önemli bir referans olarak öne çıkıyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR?

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına esas alınan aylık katsayı üzerinden hesaplanıyor. Mevcut katsayı 1,170211 düzeyinde bulunurken, yıl sonu enflasyonuyla birlikte bu değerin 1,389392 seviyesine çıkması bekleniyor.

Bu çerçevede hesaplanan tutarlar şöyle:

Temel bedelli askerlik ücreti:

240 bin TL x 1,389392 = 333 bin 454 TL
Yoklama kaçağı ek bedeli:

3 bin 500 TL x 1,389392 = 4 bin 863 TL/ay

3 OCAK’TA AÇIKLANACAK

TÜİK, aralık ayı enflasyon verisini 3 Ocak Pazartesi günü duyuracak. Verilerin ilan edilmesinin ardından SGK bedelli askerlik ücretini resmi olarak güncelleyecek. Ödemelerin ocak ayının son haftasından itibaren alınması bekleniyor.
