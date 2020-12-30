Rekora doymuyor: Daha ne ne kadar yükselecek?

Kripto para birimi Bitcoin'in değeri 2020 yılında üçe katlandı. Kurumsal yatırımcılar kadar küçük yatırımcının da Bitcoin'e yöneldiği belirtiliyor.





Bugün 28 bin 571 doları gören kripto paranın toplam piyasa değeri 520 milyar doları aşmış durumda. Hafta sonu 28 bin doları geçen Bitcoin bir yıldan uzun bir sürenin aylık bazda en uzun yükseliş serisini kaydetmeye hazırlanıyor.





Bloomberg tarafından derlenen fiyat verilerine göre Bitcoin, aralıkta yüzde 47 yükseldi. En büyük dijital paraları takip eden Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi bu yıl yüzde 270 artış kaydetti.





Piyasa değeri en yüksek ikinci Ethereum ise yaklaşık 739 dolarlık fiyatıyla yaklaşık 83,71 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.





RIPPLE BİR HAFTADA YÜZDE 40'TAN FAZLA ERİDİ





Kısa süre öncesine kadar en yüksek 3'üncü piyasa değerine sahip XRP (Ripple) tarafında ise sular durulmuyor.





ABD'li finansal piyasa düzenleyicisi SEC'in yatırımcıları yanılttığı iddiasıyla Ripple'a karşı tahkikat başlatmasının akabinde XRP'yi listelerinden çıkaran platformların sayısı her geçen gün artıyor.





Son 24 saatte yüzde 10'dan fazla düşen Ripple sadece bir hafta içerisinde yüzde 40'tan fazla değer kaybetti.





Dijital varlıklardaki ralli Bitcoin'in sert yükseliş ve çöküşlerle dolu tarihinden dolayı görüşlerde kutuplaşmaya sebep oluyor.





KRİPTO PARALAR YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?





Kripto para savunucuları kripto paranın dolardaki zayıf seyir ve enflasyonist baskı ihtimali sebebiyle portföy çeşitlendirici bir işlev gördüğünü belirtiyor. Karşı cenah ise üç yıl önce yaşanana benzer, kaçınılmaz bir şekilde çöküşe gidecek spekülatif bir yükseliş olduğunu iddia ediyor.





Kripto para Borsası Bitfinex'in CTO'su Paolo Ardoino, e-posta notunda "Mevcut yükselişin arkasındaki hikayenin bir kısmı artan kurumsal varlık olsa da perakende yatırımcının Bitcoin'e ilgisinin arttığını görebiliriz." dedi.





Kripto para borsası Luno'nun iş geliştirme biriminin yöneticisi Vijay Ayyar, Bitcoin'de zirvenin yakın olduğunu, ancak yine de 30 bin dolar seviyesinin görülebileceğini söyledi.





Ayyar, "Kesinlikle bir miktar geri çekilme görmeliyiz, ancak büyüklüğü muhtemelen daha az olur. Sadece yüzde 10-yüzde 15'lik düşüşle görebiliriz." değerlendirmesinde bulunmuştu.