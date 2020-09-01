Rekora Zoom yaptılar

Zoom Video Communications Inc., New York Borsası'nda Nasdaq 100 Endeksi'nde 2020 yılının ikinci çeyreğinde (nisan-mayıs-haziran) satış hasılatı en fazla artıran ikinci şirket oldu.





Yeni kip Koronavirüs (Covid-19) salgınında Zoom'a yönelik tüketici ve işletme talebi beklenenden daha fazla arttı. Zoom hisseleri seans sonrası işlemlerde yüzde 22'den fazla yükseldi.







California merkezli Zoom, yılın ikinci çeyreğinde 663,5 milyon dolar ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla dört kattan daha fazla satış hasılatı elde etti.





SALGINDAN EN KÂRLI ÇIKAN TEKNOLOJİ ŞİRKETİ OLDU



Analistlerin hasılat beklentisi 500 milyon dolar civarında idi. Milyonlarca insanın evde kalmasına sebep olan Covid-19 salgınında en fazla fayda sağlayan şirketlerden biri açık bir şekilde Zoom.





Çalışanlar, öğrenciler ve aileler iletişim kurmak için Zoom kullanıyorlar.





Bloomberg tarafından derlenen verilere göre biyoteknoloji şirketi Moderna Inc. aynı dönemde oransal olarak daha fazla satış geliri açıklayan, Nasdaq 100 Endeksi'ndeki tek şirket oldu.





Bazı kalemler hariç kârı, 31 Temmuz'da sona eren dönemde hisse başına 92 cent oldu.







