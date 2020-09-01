Samanyolu Haber /Ekonomi / Rekora Zoom yaptılar /01 Eylül 2020 13:35

Rekora Zoom yaptılar

Aynı anda onlarca kişinin görüntülü konferans yapmasına imkân tanıyan Zoom'un yükselişi sürüyor.

SHABER3.COM

Zoom Video Communications Inc., New York Borsası'nda Nasdaq 100 Endeksi'nde 2020 yılının ikinci çeyreğinde (nisan-mayıs-haziran) satış hasılatı en fazla artıran ikinci şirket oldu. 

Yeni kip Koronavirüs (Covid-19) salgınında Zoom'a yönelik tüketici ve işletme talebi beklenenden daha fazla arttı. Zoom hisseleri seans sonrası işlemlerde yüzde 22'den fazla yükseldi.

California merkezli Zoom, yılın ikinci çeyreğinde 663,5 milyon dolar ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla dört kattan daha fazla satış hasılatı elde etti. 

SALGINDAN EN KÂRLI ÇIKAN TEKNOLOJİ ŞİRKETİ OLDU
 
Analistlerin hasılat beklentisi 500 milyon dolar civarında idi. Milyonlarca insanın evde kalmasına sebep olan Covid-19 salgınında en fazla fayda sağlayan şirketlerden biri açık bir şekilde Zoom. 

Çalışanlar, öğrenciler ve aileler iletişim kurmak için Zoom kullanıyorlar.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre biyoteknoloji şirketi Moderna Inc. aynı dönemde oransal olarak daha fazla satış geliri açıklayan, Nasdaq 100 Endeksi'ndeki tek şirket oldu. 

Bazı kalemler hariç kârı, 31 Temmuz'da sona eren dönemde hisse başına 92 cent oldu. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rekora Zoom yaptılar Sonraki Haber >>

Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti

Polis ile bekçi ellerindeki silahlarla kavga etti

Adam kaçırmaya çalışan polislere meydan dayağı!

Adam kaçırmaya çalışan polislere meydan dayağı!

Almanya'da hamile kadına şiddet tepki çekti

Almanya'da hamile kadına şiddet tepki çekti

Devletinden.com: Daha pahalısı yok!

Devletinden.com: Daha pahalısı yok!

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Uçurtmaya takılan çocuk uçtu

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Akitçiler ekrana Anırkabir yazdı

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Diktatöre doğum gününde bağırdılar : ‘Yargılanacaksın!’

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

Norveç'te aşırı sağcılar Kur'an-ı Kerim yırttı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör ortalığı karıştırdı

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme

Japonya'da 'uçan araba' projesinde yolculu ilk deneme
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:28:38