Samanyolu Haber /Gündem / Rektör kendisini müdür olarak tayin etti! /25 Ocak 2021 10:37

Rektör kendisini müdür olarak tayin etti!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’nin kendisini Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-Televizyon Merkezi Müdürlüğü’ne tayin etti. Mahkeme kararı iptal etti.

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Bölge İdare Mahkemesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’nin evlere şenlik kararını hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

İstanbul 2'nci İdare Mahkemesi, İnci’nin aleyhine karar vererek merkeze kendisini değil, merkez yönetmeliğinin işaret ettiği üzere Sinema- TV Bölümü öğretim elemanlarından birisini ataması gerektiğini tebliğ ederek işlemi iptal etti. 

REKTÖR HANDAN İNCİ ELÇİ KARARI TANIMADI

Mahkeme kararına uymayan İnci’nin senato kararıyla merkez yönetmeliğini değiştirerek söz konusu makama bölüm dışından bir öğretim görevlisini atadığı iddia edildi.

Rektör İnci, İstanbul 2'nci İdare Mahkemesi’nin verdiği işlemin iptali kararına da itiraz hakkını kullanarak konuyu istinaf mahkemesine taşıdı. 

Cumhuriyet'in haberine göre İnci’nin itirazını değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi istinaf dilekçesinde ileri sürülen iddiaların bir önceki mahkemenin verdiği “işlemin iptali” kararını kaldıracak nitelikte bulmadığını belirterek, İnci’nin istinaf başvurusunu oybirliği ile reddetti.
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