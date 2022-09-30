Samanyolu Haber /Gündem / Rektör, korumasını öğretim görevlisi yaptı! /30 Eylül 2022 11:37

Rektör, korumasını öğretim görevlisi yaptı!

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, koruması Abdulkadir Fıstıkçı’yı "özel şartlı" bir ilanla öğretim görevlisi yaptı.

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Gaziantep Üniversitesi 5 Ağustos 2022 tarihinde bir öğretim görevlisi alım ilanı yayınlandı. Ancak ilan için üniversiteye bağlı; ALES puanı şartı olmayan, yabancı dil puanı aranmayan Suriye’deki Cerablus Meslek Yüksek Okulu seçildi.

SADECE İKİ KİŞİ BAŞVURDU

Cerablus Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim dili Arapça olmasına karşın, alınacak öğretim görevlisi için Arapça bilme şartı da ilana koyulmadı. En ilginci ise az sayıda kişinin başvurması için alım Cerablus Meslek Yüksek Okulu üzerinden yapılıp, başvuracak kişilere “İHA ticari pilot sertifikasına sahip olma” ve genel kollukta en az 10 yıl mesleki deneyimi bulunma” zorunluluğu getirildi.

KAZANAN KİŞİ HAKKINDAN FERAGAT ETTİ(!)

“Adrese teslim” şartlarla çıkarılan araştırma görevlisi ilanı için iki kişi başvuruda bulundu. Kazanan kişi hakkından feragat edince, diğer aday Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın koruması Abdulkadir Fıstıkçı öğretim görevlisi oldu.

KORUMALIĞA DEVAM EDİYOR

İddiaya göre atamanın dikkat çekmemesi için normal atama sürecinden daha uzun bir süre beklendi. Daha sonra da Abdulkadir Fıstıkçı araştırma görevlisi oldu. Ancak Cerablus Meslek Yüksek Okulu'na alınan Abulkadir Fıstıkçı, eski görevi olan rektörün korumalığına devam ediyor.
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