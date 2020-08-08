Samanyolu Haber /Gündem / Yine o rektör, yine skandal! /08 Ağustos 2020 15:10

Yine o rektör, yine skandal!

Üniversitelerde liyakat ayaklar altına alınırken, Pamukkale Üniversitesi'nin açtığı ilanda kriterleri karşılayan tek kişi rektörün eşi oldu.

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Eşini üniversitede yer alan enstitüde sekreter yapmasıyla gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ bu sefer de Personel Daire Başkanlığı kadrosunda "adrese teslim" ilan yayımlandı. 

Kriterleri karşılayan ve başvuran tek kişi rektörün eşi Derya Bağ oldu.

Eşini Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bilgisayar işletmeni olarak görevlendiren Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Hüseyin Bağ görevi suistimalde ve akraba kayırmacılığında sınır tanımıyor.

7 Temmuz’da yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı kadrosu için açılan ilanın kriterlerini karşılayan ve başvuran tek kişi Rektör Hüseyin' Bağ'ın eşi Derya Bağ oldu.

İlanda yer alan kriterler şu şekilde:

1)Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği ya da Fars Dili ve Edebiyatı bölümleri lisans mezunu olmak.

2)Dil alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

3)Lisans mezuniyeti sonrasında en az 10 yıl eğitim ve öğretim alanında deneyim sahibi olmak.

4)Yabancılara Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olmak.

5)Belgelendirmek kaydıyla branş dili yanı sıra en az orta düzeyde ikinci bir yabancı dil bilmek ya da ikinci yabancı dil alanında hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmak.

6)Arapça öğretmenliği haricindeki bölümlerden mezun olanlar için pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak.

Derya Bağ’ın Pamukkale Üniversitesi’nde bulunan biyografisinde ise söz konusu kriterlerin her birini karşıladığı görülüyor.

MAKAM ŞOFÖRÜNÜ ŞUBE MÜDÜRÜ YAPTI

PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ, birçok skandala daha imza atmıştı. Bağ, önce eşini İslami Bilimler Enstitüsü’ne sekreter olarak atamıştı.

Gelen tepkiler sonucu eşi Derya Bağ’ın istifasıyla sonlanan sürecin ardından bir buçuk yıl geçince, Rektör, eşini bu kez de Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bilgisayar işletmeni olarak atamıştı.

Makam şoförlüğünü yapan kişiyi ise önce yüksekokula sekreter olarak atayıp, bir mesai günü sonrası da şube müdürü yapmıştı. 

Birgün'ün haberine göre rektör, üniversite bünyesinde yarı zamanlı çalışan 150 öğrenciyi "bütçe yetersizliği" bahanesi ile kovmuştu.
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