Samanyolu Haber /Gündem / Rektörün aylık gelirine inanamayacaksınız: Maaşı çerez parası kalır! /30 Mayıs 2025 10:27

Rektörün aylık gelirine inanamayacaksınız: Maaşı çerez parası kalır!

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın aylık 150 bin lira olan maaşının yanı sıra döner sermaye ve farklı kalemlerden elde ettiği aylık gelirin 1.2 milyon lirayı bulduğu ortaya çıktı.

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Çankırı Üniversitesi Rektörü Harun Çiftçi, 1.2 milyon TL'lik döner sermaye geliri aldığı ortaya çıkınca görevden alındı. Kendisine maaş bağlattığı ortaya çıkan rektörlere bir yenisi daha eklendi.

Yabancı öğrencilerin karıştığı skandallarla gündeme gelen Karabük Üniversitesi bu kez Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın aldığı maaşla gündeme geldi.

'ERDOĞAN'DAN FAZLA MAAŞ ALAN REKTÖR'
Karabük’te yerel Nethaber sitesinin haberine göre, aylık maaşı 150 bin lira olan Prof. Kırışık’ın, ayda 1.2 milyon lirayı bulan gelirinin dökümü şöyle:

- Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin döner sermayesinden her ay 200 bin lira ödenek.

- Teknokent yönetiminden 200 bin lira,

- Yabancı uyruklu öğrenci gelirleri ve üniversite döner sermayesinden 200 bin lira,

- Demir Çelik Enstitüsü’nden 150 bin lira

- ÖSYM ve AÖF gibi kuruluşlardan 50 bin lira.

Maaşıyla birlikte aylık geliri 1 milyon lirayı bulan rektör ayrıca yurt içi seyahatlerden günlük 1250 lira, yurt dışı seyahatlerden de günlük 250 Euro harcırah alıyor ve epey sıklıkla gezilere gidiyor. Rektör Prof. Kırışık, Karabük Safranbolu’da çok pahalı bir villada oturuyor. Oturduğu villanın 60 bin liralık kirasını da üniversite ödüyor. Rektör Kırışık, rektör olduktan sonra da iki tane sıfır Toyota marka araç satın aldı. Ankara’dan bir ev aldığını da kendisi açıklamıştı.

Rektör’ün bu gelirine karşılık Türkiye’de Cumhurbaşkanı maaşının 238 bin lira, milletvekili maaşının 190 bin lira.
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