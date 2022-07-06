Renault’da 200’den fazla işçi işten çıkarıldı

revizyon nedeniyle üretime 24 gün ara veren Oyak Renault fabrikasında, fabrikanın üretime ara verdiği 25 Haziran’dan bu yana 200’ün üzerinde işçi işten çıkarıldı. Emekliliği gelen, rapor alan az sayıda işçinin yanı sıra, işçilerin büyük bölümünün “anlaşmalı” şekilde çıkarıldığını ifade eden Renault işçileri, “Kadroyu yenileyecekler, az ücretle çok iş yaptırmak istiyorlar” dedi.İşlerin son dönemde düşmesine rağmen fabrikadan saatte 55 araç çıktığını ifade eden bir Renault işçisi, “Bu yıl sürekli duruş oldu fabrikada. Üretim düşünce gündeme ilk gelen işten çıkarma oldu. Yaşanan süreç de bunun örneği. Anlaşmalı çıkışlar var fabrikada, bunun yanında sözleşmeli işçileri de çıkardılar. Bu durumun devam edeceği söyleniyor ama net bir şey diyemiyorum, çünkü fabrika revizyonda. İzin dönüşü her şeyi daha net anlarız” dedi.Fabrikada işlerin her dönem ağır olduğunu söyleyen bir başka işçi de “İnsanlar da sabrediyor ama nereye kadar sabredecek? Çalışanların yüzde 80’i bel veya boyun fıtığı olmuş durumda. Benim borcum var, borcumu bitirince ben de çıkarım işten. 10 senedir çalışıyorum, bir bu kadar daha çalışamam burada, çünkü imalatta baskı var. İşini yapıyorsun bir de başındaki ustabaşı, amirle uğraşıyorsun. Çekilecek dert değil, hep stres içinde çalışıyoruz. Çalışma koşulları ağır, buna ekonomik kriz de eklenince iyice bunalmış durumdayız. Bu şekilde ne kadar gider yaşayıp göreceğiz” ifadelerini kullandı.