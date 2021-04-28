Samanyolu Haber /Dünya / Renault işçileri, yöneticilerini fabrikaya kapattı /28 Nisan 2021 10:50

Renault işçileri, yöneticilerini fabrikaya kapattı

Fransa'da Morbihan bölgesinde bulunan Renault fabrikasında işçiler, fabrikanın satılma kararına karşı direniş başlattı ve fabrikaya kapandı. İşçiler, fabrika yöneticilerini de fabrikaya kapattı.

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Fransa'nın kuzey batısındaki Morbihan bölgesinde, otomotiv firması Renault Group'a ait bir fabrikada işçiler, fabrikayı ablukaya alarak yöneticileri alıkoydu.

Evrensel'de yer alan habere göre, en büyük hissesi devlete ait olan Renault şirketi, Morbihan bölgesine bağlı Caudan kentindeki Fonderie de Bretagne fabrikasını satma kararı aldı. Yaklaşık 350 çalışan ve aileleri, fabrikanın satılmasıyla işlerinden olacaklarını söyleyerek karara karşı çıktı, sabahtan itibaren fabrikanın giriş ve çıkışlarını kapattı. İşçiler fabrika yöneticilerini de rehin aldı.

Genel İş Konfederasyonu (CGT) işçi sendikasının temsilcilerinden Mael Le Goff, basına yaptığı açıklamada talepleri karşılanana kadar kimseyi serbest bırakmayacaklarını belirtti.

Renault'dan yapılan açıklamada, çalışanların eylemi ve 7 yöneticinin alıkonulması kınandı. Fabrikaya yönelik ablukanın bir an önce kaldırılması, rehin tutulan yöneticilerin serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, çalışmaya devam etmesi ve çalışanların işlerini kaybetmemesi için fabrikayı satın alacak müşteri arayışının sürdüğü kaydedildi.

Şirket, mart ayı sonlarına doğru, tasarruf gerekçesiyle satma kararını duyurmuştu.

Ekonomi, Çalışma ve Sanayi bakanlıkları ile şirket temsilcilerinin dün yaptığı toplantıda, çalışanların işlerinin korunması için kurtarma fonu oluşturulacağı bildirildi. Fabrika çalışanları, bu fonun çalışanları yeniden sınıflandırarak işten atma planının parçası olduğunu dile getiriyor.
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