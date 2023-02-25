Renault işçilerinin yardım kolilerine AKP logosu basıldı

Kahramanmaraş merkezli çifte deprem sonrası ülke genelinde büyüyen dayanışmaya Renault işçileri de destek verirken, işçiler kendi aralarında topladıkları yardım malzemelerinin üzerine AKP logosu konulduğunu söyledi.







Evrensel gazetesinden Uğur Ökdemir’in haberine göre; depremin olduğu andan itibaren fabrikadaki bütün işçilerin elinden gelen ne varsa yapmaya çalıştığını söyleyen bir Renault işçisi, “Arama kurtarma çalışmasına katılan işçiler oldu. Büyük bir kısımda yardım malzemesi topladı. Bizim topladığımız yardım kolileri fabrikanın ayarladığı tırlarla deprem bölgesine gitti. Daha sonra fabrikanın internet sitesinde kolilerin ulaştığına yönelik fotoğraflar yer aldı ama o fotoğrafa dikkatli bakınca üzerlerinde AKP ambleminin olduğunu gördük, o nasıl oldu kimse bilmiyor. Bölümlerde herkes birbirine gösterdi bu fotoğrafı, tepki topladı. Hani siyaset yapılmaması gerekiyordu bu ne şimdi. Oluşan tepkilerden dolayı o fotoğraflar siteden silinmiş şimdi göremiyoruz” dedi.





‘KİMSE AFAD’A, KIZILAY’A GÜVENMİYOR’

Deprem vergilerinin nereye gittiğinin çok konuşulduğunu söyleyen bir başka işçi ise şunları söyledi:





“Kimse AFAD’a, Kızılay’a güvenmiyor. Parasal yardımı genelde AHBAP’a yaptılar. Çünkü AFAD ve Kızılay’a yollasak o para nereye gidecek bilmiyoruz. Deprem vergilerinin akıbeti ortada.





Bunu AKP’liler de söylüyor. Ama burada çelişkili durum var, AKP’liler deprem büyük her yere nasıl yetişsinler, yapmaya çalışıyorlar gibi savunuyorlar ama yardım noktasına gelince devletin kurumuna güvenmiyorlar. Merkez Bankası para bağışı yaptı, bu da çok konuşuldu nasıl yapabiliyorlar diye. Bunu AKP’liler bile söylüyor” diye konuştu.