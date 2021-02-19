Renault'tan büyük zarar: 9.7 milyar dolar

Analistler 2020 için Fransız otomotiv devinin zararının 7,4 milyar euro civarında olacağını tahmin ediyordu.







Euronews'in haberine göre 2020'nin ikinci yarısında toparlanma sinyalleri veren şirketin zararı 660 milyon euroda kalmış işlem hacmi ise yüzde 8,9 gerilemişti. Yılın ilk yarısında ise zarar 7,4 milyar euro olarak açıklanmıştı.





Yıl geneline bakıldığında Fransız şirketin satışlarındaki gerileme 2019'a oranla yüzde 21,3'ü buldu. Renault 2020'de 3 milyon adetten az otomobil satışı gerçekleştirdi.





2025'e kadar 3 milyar euro tasarruf edilecek





Salgından önce de finansal anlamda güç bir dönemden geçen şirket, Mayıs 2020'de üç yıl sürecek 2 milyar euroluk bir tasarruf planı açıklamıştı. Plan çerçevesinde dünya genelinde 15 bin çalışan ile yolların ayrılmasına karar verilmişti. 2020 yazında tepe yöneticiliğine Luca de Meo'nun getirilmesinin ardından bütçede yeniden kesintiye gidileceği açıklanmış fakat ek işten çıkarmaların yapılmayacağı ifade edilmişti.





Tasarruf hedefi olarak ise 2023'e kadar 2 buçuk milyar euro, 2025'e kadar ise 3 milyar euro belirlendi.



