Samanyolu Haber /Gündem / Rengine göre adalet /24 Ekim 2020 09:02

Rengine göre adalet

Fuat Uğur ve Cem Küçük TGRT’deki “Medya Kritik” programında Sözcü Gazetesi ve okurları için sarf ettikleri ağır hakaretlerden dolayı 2019’da RTÜK’e şikayet edildi.

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RTÜK uzman raporunda, “Morfinlenmiş, haysiyetsiz, ahlaksız, foseptik çukuru, bidon kafa” şekindeki hakaretler, ‘cezayı gerektirecek ifadelerdir' denilerek yayına ceza verilmesi istendi. Ancak, RTÜK'ün üst kurul üyeleri bu talebe müeyyide uygulamadı ve programa ceza vermedi.

Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu da, kendisine ait Youtube kanalında RTÜK'ün bu kararını eleştirerek, ‘Madem ifade özgürlüğüne giriyor. Ben de size aynı kelimelerle hitap edebilir miyim?' diye sordu. Ancak, aynı RTÜK, aynı ifadeleri hakaret sayarak çifte standarta imza attı. Bazı RTÜK üyeleri Bayraktaroğlu'nu kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet etti.

VİCDANSIZCA BİR KARAR

Ankara 36. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada dün karar çıktı. Mahkeme, RTÜK'ün ifade özgürlüğü olarak gördüğü sözlerin ‘hakaret' olduğuna karar verdi ve Bayraktaroğlu'na, bu sözleri RTÜK üyelerine söylediği gerekçesiyle 380 gün hapis cezası verdi. Ceza, 7 bin 600 TL adli para cezasına çevrildi. Hapis cezasına çarptırılan Bayraktaroğlu, bu durumun tam bir kara mizah olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Sözcü okurlarına hakaret diyorlar… Sözcü  RTÜK'e şikayet ediyor. RTÜK diyor ki; bunlar fikir özgürlüğü. Ben ‘Aynısını size söylüyorum' da demiyorum. ‘Hitap edebilir miyim' diye soruyorum. Ceza veriyorlar. Bana hapis veriyorlar. Yatarım çıkarım bir şey değil ama bu cezaya hükmeden yargıç bu vicdansızlığın cezasını bakalım nasıl çekecek?”
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