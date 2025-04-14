Renkli ve zengin bir bayram -1

Arkadaşımız Süleyman Bağ bize, “Berlin Müslüman Kültür Haftası: Kültürel Çeşitliliğin ve Diyaloğun Bayramı“ hakkında güzel bir haber, bir değerlendirme gönderdi. Aynen takdim ediyorum:



MKW-Berlin – Müslüman kültürünün bir yelpazesini sunan bir hafta. Yetişkinler, çocuklar ve gençler için 50’den fazla etkinlikle, Berlin’deki Müslüman kültürel yaşamının zengin çeşitliliğini deneyimlemek için bir platform sunuyor. Program, tüm insanları sanata, eğitime ve diyaloğa dolu bir dünyaya davet ediyor.



Kontrastlar ve kültürler şehri Berlin, Müslüman Kültür Haftası sayesinde kültürlerarası birdeğişim platformuna dönüşüyor. Bu etkinlik dizisi yalnızca duyulara hitap eden bir şenlik değil, aynı zamanda insanlar, kültürler ve dinler arasında köprülerin kurulduğu bir mekândır.



Haftaya Genel Bir Bakış



Hat sanatı atölyelerinden ilham verici konuşmalara, etkileyici müzik performanslarına kadar MKW-Berlin, Müslüman kültürünü tüm yönleriyle gözler önüne seriyor. Özellikle açılış ve kapanış etkinlikleri büyük ilgi görüyor – burada geleneksel müzik türleri caz gibi modern stillerle harmanlanıyor.



“Farklı müzik türlerinin bu kadar uyumlu bir şekilde iç içe geçtiğini görmek beni çok etkiledi. Hem eğlenceliydi hem de derinlemesine ilham vericiydi.” diyor Kültür Haftası’nı ilk kez ziyaret eden Phyllis Jallow. Sanat atölyeleri de oldukça ilgi çekiyor. Ziyaretçiler burada hat sanatı, tezhip (süsleme sanatı) ve ebru (su üzerinde boya sanatı) gibi geleneksel sanatları yakından deneyimleyebiliyor. Hat atölyesine katılan bir kadın şöyle diyor:



“BURADA ORTAYA ÇIKAN ESERLER ÇOK GÜZEL. BU TEKNİKLERİN ARDINDA NE KADAR SABIR VE ADANMIŞLIK OLDUĞUNU GÖRDÜM.”



Chialo: Daha Fazla Köprü Kurucusuna İhtiyacımız Var



Müslüman Kültür Haftası Berlin (MKW) 2024, kültürlerarası diyalog ve barış için güçlü bir mesaj verdi. Berlin Kültür ve Toplumsal Uyum Senatörü Joe Chialo, açılış konuşmasında bu özel etkinliğin önemini vurguladı:



“Bu zamanda her zamankinden daha çok, şehrimizde köprü kuran insanlara ihtiyacımız var. Karşılıklı dayanışma içinde el ele veren insanlara...” Çocuklar ve gençler için düzenlenen etkinliklerle ilgili şunları söyledi: “Bu etkinlikler bize – özellikle de biz siyasetçilere – en önemli görevimizin ne olduğunu hatırlatıyor: Berlin’deki çocukların barış ve güven içinde büyümesini sağlamak.”



Haftanın en özel anlarından biri de etkinliklerin sonunda gerçekleşen barış duasıydı. Chialo bu konuda şöyle konuştu: “Haftanın sonunda yaptığınız barış duası ile güncel çatışmaların getirdiği büyük zorluklara birlikte göğüs geriyorsunuz ve bu durumla başa çıkmak adına güçlü bir duruş sergiliyorsunuz.”



Bu sözler, MKW’nin karşılıklı anlayış ve hoşgörü için bir platform olma misyonunu vurguluyor.



I-ISIN e.V. ve Forum Dialog e.V. gibi organizatörler, Berlinlilere Müslüman kültür yaşamının çeşitliliğini tanıtmak amacıyla disiplinlerarası ve kültürlerarası bir program sunmayı bir kez daha başardılar. Berlin Kültür ve Toplumsal Uyum Senatosu tarafından desteklenen MKW, artık Berlin kültür sahnesinin kalıcı bir parçası haline geldi.



Kılıçoğlu: Doğru Yoldayız



Kutuplaşmanın manşetleri belirlediği bir dönemde, MKW-Berlin açıklık ve karşılıklı saygı için güçlü bir işaret veriyor. Proje yöneticisi Levent Kılıçoğlu şöyle açıklıyor:



“Amacımız, Müslüman kültürüne erişim sağlamak ve kültürlerarası diyaloğu teşvik etmek. Büyük ilgi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.” 40’tan fazla etkinliğe toplamda 3000’i aşkın kişi katıldı. MKW ekibinin yanında, 50’den fazla gönüllü MKW 2024’ün gerçekleştirilmesinde görev aldı. 25’ten fazla dernek ve inisiyatifin yanı sıra Berlin’den ve yurt dışından 20’den fazla sanatçı katkı sundu.



“MKW 2024, barışa duyulan özlemin her yaştan insanın kalbinde yaşadığını gösterdi. Bu, geleceğe dair umutlarımızı artırıyor. Karşılıklı saygıya dayalı bir birlikte yaşam, barışçıl bir toplumun temelidir.”



MKW’nin sadık ziyaretçilerinden Klaus Koblitzek şunları söylüyor:



“Farklı kökenden gelen insanlarla kurulan bu diyalog ortamı büyüleyici. Burada insanlar birbirine eşit şekilde yaklaşıyor. Pek çok ilginç konuşma yaptım ve yeni bakış açıları edindim.”



(Prof. Dr.) Milad Karimi: Barış Gökyüzünden İnmez!



Müslüman düşünür ve ilahiyatçı Prof. Dr. Milad Karimi, konuşmasında barışın zorluklarını ve önemini vurguladı:



“Barış gökten inmez. Kimse size barışı hediye etmez. Zaten güçlü değilken barışçı olmak büyük bir iş değildir. Barışı arayan kişi, kendi içinde kalmaz; diğerine gider, onu kabul eder. İnsan olmak bir hal değil, bir eylemdir.”



Bu konuşma, MKW 2024 çerçevesinde gerçekleşti. Karimi’nin sözleri katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve MKW’nin temel mesajını bir kez daha ortaya koydu: Barış ve kültürlerarası diyalog, toplumumuzun en önemli görevlerinden biridir.



Çocuklar ve Gençler İçin Özel Program



MKW’de çocuklar ve gençler için özel programlar düzenlendi. 2024 yılında düzenlenen “Barış” temalı çocuk resim yarışması büyük ilgi gördü. MKW çocuk koordinatörü Sevda Akçuru şunları dile getirdi:



“Barış, tüm çocukların ilgisini çeken bir konu. Onlara düşüncelerini ve dileklerini yaratıcı şekilde ifade edebilecekleri bir alan açmak çok önemli.”



Gençler, yönetmen Mirza Odabaşı ile film atölyesine katılma veya entegrasyon ve takım çalışmasına odaklanan bir rol yapma oyununda yer alma imkânı buldu. MKW gençlik koordinatörü Azim Demirel şöyle diyor:



“Etkinliklerimiz, Müslüman gençlere Berlin’in onların evi olduğunu ve bu evi aktif olarak şekillendirebileceklerini göstermek istiyor.”