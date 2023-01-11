Reşat Petek'e Yimpaş darbesi!..

Mağdura parayı ödeyecek kişi ise 15 Temmuz'un ardından Meclis'te kurulan Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı olan eski AKP Milletvekili Reşat Petek. 2000'li yılların başında Yimpaş'ta yöneticilik yapan Petek mağdura tam 1 milyon 587 bin TL ödemeye mahkum edildi...







Yayın hayatına yeni başlayan Gazete Kapı haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya YİMPAŞ dosyasını açtı. .





6 Ocak 2023 tarihli mahkeme kararına göre yeşil sermaye mağduruna 1.5 milyon TL ödeyecek. Karar binlerce mağdur için emsal niteliği taşıyor





40 yıl önce kurallarını kendilerinin koydukları bir sistem yarattılar. Yasal düzenlemelerin dışında kendi geliştirdikleri bir sistem!..





Kurdukları şirketlerin yaşayabilmesi için gereken para, Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınmaksızın, karşılıklı güven ve gönüllülük esasına dayalı biçimde yurtdışındaki saf Müslüman Türklerden senet karşılığı alındı. Avrupa'da toplanan paralar, altınlar, kuryeler aracılığıyla Türkiye'ye getirildi. Paraların listesi ve hesapları şirket yetkililerince tutuldu, saklandı. Ortak sayıları kesin olarak bilinmiyordu. Ortakları yüzbinlerle ifade edilen şirketler vardı.









21 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarının kuruluşunda, 2000'li yılların başında iktidar yoluna giden yolda yeşil sermayenin büyük ekonomi desteği vardı.

Evet... Adı "yeşil sermaye"ydi!.. Parayı veren ise "yeşil sermaye mağduru!.." 30-40 yılda yüzbinlerce mağdur yarattı!..





Ve çok değil sadece beş gün önce 6 Ocak 2023 tarihinde Yozgat'ta yerel mahkeme yüzbinlerce mağdur adına tarihi bir karara imza attı. 2000 yılında en önemli yeşil sermaye şirketlerinden Yimpaş'a para veren mağdur hukuk mücadelesini kazandı. Yeşil sermaye mağduru 23 yıl sonra faiziyle birlikte parasını alacak. Mağdura parayı ödeyecek kişi ise kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. O isimTBMM'de kurulan Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı olan eski AKP Milletvekili Reşat Petek'ten başkası değil. 2000'li yılların başında Yimpaş'ta yöneticilik yapan Reşat Petek mağdura tam 1 milyon 587 bin TL ödemeye mahkum edildi.









Haydi şimdi filmi geri saralım, 6 Ocak 2023 tarihli karara nasıl gelindi adım adım yazalım...





- Yimpaş şirketleri yüksek kar ve geri ödeme garantisi vererek para topladı. Bu süreçte yatırımlarını geri alamayan çok sayıda yatırımcı, Yimpaş şirketleri ile bu faaliyetlerde sorumlu gördükleri şirket yöneticilerine tazminat davaları açtı. Uzun süren yargılamalar sonunda Yargıtay yürütülen faaliyetin haksız fiil olduğuna hükmederek toplanılan paranın faizi ile birlikte geri iade edilmesi gerektiğine karar verdi. Yimpaş’a karşı dava kazanan mağdurlar, şirketlerin faaliyette olmasına karşın paralarının ödenmemesi üzerine Yimpaş şirketlerine iflas davaları açtı. İflas davası ile tahsilatta sürecin uzaması üzerine, para toplama faaliyetinin devam ettiği dönemde şirketi yöneten ve parası olduğu düşünülen yönetim kurulu üyeleri tespit edilerek yeni davalar bu yönetim kurulu üyelerine de yöneltildi. Bu kişilerin başında eski Cumhuriyet Başsavcısı, eski AKP milletvekili Darbe Araştırma Komisyonu'nun başkanı olarak da görev yapmış olan Reşat Petek geliyordu.





- Reşat Petek, Yimpaş şirketlerinin merkezinin bulunduğu Yozgat şehrinde Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparken istifa ediyor ve daha sonra Yimpaş Holding A.Ş. şirketinde 13.05.2001 – 22.04.2002 ve Yimpaş İhtiyaç A.Ş. şirketinde 12.05.2000 ile 13.05.2001 tarihinde yönetim kurulu üyeliği görevini üstleniyor. İşte bu tarihler arasında Yimpaş şirketlerine para yatıran mağdurlar 2018 yılından bu yana Reşat Petek’ e karşı dava takip ediyorlar.

- Açılan bu davaların ortasına 2019 yılında Kombassan’a karşı dava açılmasını engelleyen kanun bir bomba gibi düşmüştü. Acaba bu kanun Yimpaş şirketlerine de uygulanacak mıydı? Tartışmalar Yargıtay’ın Yimpaş şirketlerinin bu kanun kapsamına girmediği yönündeki kararıyla son buldu, ancak hak arayışı uzadı. Yimpaş şirketleri ile ilgili herhangi bir kanun ve yasal koruma bulunmadığından Yozgat'taki yerel mahkemelerde yargılamalara devam edilerek Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına uygun şekilde yürütülen faaliyetin haksız fiil olduğu tespit edilerek toplanılan paraların faizi ile birlikte şirket ve sorumlu yöneticiler tarafından ödenmesine karar verdi. Ancak bu kararları yeni kılan olgu Yozgat'taki yerel mahkemenin Reşat Petek’in de yönetim kurulu üyesi olarak bu tazminattan şirketle birlikte sorumlu olduğuna karar vermesiydi. Daha önce Yargıtay kararları uyarınca yönetim kurulu başkanı Dursun Uyar ve diğer yönetim kurulu üyelerini tazminat ödemeye mahkum eden mahkeme, davalılar arasına eklenen Yimpaş yöneticisi Reşat Petek’i de zarardan sorumlu tuttu.



- Reşat Petek’e karşı 2022'de kazanılan ilk dosyada tam 1 milyon 587 bin TL için İstanbul 34. İcra Dairesi'nde icra takibi başlatıldı. Petek, 1 milyon 587 bin TL için İstanbul 34. İcra Müdürlüğü'ne "kesin teminat mektubu" sundu. Teminat mektubunu Vakıf Katılım Bankası Kozyatağı Şubesi aracılığıyla sunan Petek mağdura parayı ödemeyi taahhüt etti. İcra dairesine yatırılan para karar onandığında icra dairesinden mağdurun hesaplarına aktarılacaktı.



- Ancak teminatı gösteren Petek bir yandan da bu parayı ödemek istemiyordu. Petek, 19 Temmuz 2022 tarihinde kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle istinafa başvurdu. Mağdur avukatı da bu gelişme üzerine 3 Ağustos 2022 tarihinde miktarın hatalı olduğu iddiası ile istinafa başvuru yaptı. İstinaf başvurusunu Kayseri Bölge İdare Mahkemesi inceledi. Ve mahkemenin Reşat Petek’in Yimpaş şirketlerinde yönetici olup olmadığının gerekli şekilde araştırmamasını bozma sebebi olarak görerek davayı bozdu.



- Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi bozma kararının ardından ticaret sicil ile yazışma yapıp, Reşat Petek’ in Yimpaş şirketlerinde yönetici olarak görev yapıp yapmadığına ve bunların tarihlerine ilişkin bilgi talep etti. Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden gelen yanıtta Reşat Petek‘in Yimpaş Holding A.Ş.'de 29.05.2001-24.04.2022 tarihleri arasında Yimpaş İhtiyaç A.Ş.‘de ise 25.05.2000-24.05.2001 tarihleri arasında görev yaptığı yazılıydı. Yimpaş mağdurundan para tahsil edilen belge 30 Ağustos 2000 tarihliydi ve bu tarihte Reşat Petek Yimpaş İhtiyaç A.Ş’yi yöneten isimlerden biriydi.



6 Ocak 2023'te karar verildi...





Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 6 Ocak 2023 tarihli duruşmada tarafları dinledi; yargılamayı sonlandırdı. Yüzbinlerce mağdur için tarihi bir karara imza atan yerel mahkeme Reşat Petek ve Yimpaş Holding A.Ş.’yi zarardan sorumlu tuttu; Yimpaş mağdurunun parasının faiziyle geri ödenmesine karar verdi.





ŞİMDİ NE OLACAK?

Bundan sonraki süreçte kararla birlikte icra takibi başlatılacak ve 1 milyon 587 bin TL Reşat Petek’ten tahsil edilecek. Reşat Petek ya borcu ödeyecek ya da icra dairesine teminat yatırıp yine icrayı durduracak. Sonraki aşamada da Petek'in yine istinafa başvurma hakkı bulunuyor. Petek'in istinafa başvurması durumunda Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi kararın hukuka uygun olup olmadığı konusunda karar verecek.





AVUKAT DR. ACUN PAPAKÇI KARARI YORUMLADI:

'Reşat Petek binlerce mağdurun muhatabı haline geldi'

“Bu kararla eski başsavcı ve eski milletvekili olan Reşat Petek, Yargıtay kararları yönünde karar veren mahkemenin kanaati uyarınca yönetiminde bulunduğu dönemde yönettiği şirket aracılığı ile yürütülen haksız faaliyete ortak olmuştur. Bunun sonucu olarak mahkeme Yimpaş şirketleri ile birlikte doğan zarardan müteselsil olarak (birlikte) sorumlu tutmuştur. Reşat Petek bu davada sadece toplanılan 80.000,- DM’ yi değil, para toplandığı tarihten itibaren işleyen en yüksek faiz ile yargılama masraflarını da ödemeye mahkum edilmiştir. Görev yaptığı dönemde tahsil edilen 80.000,- DM karşılığında Reşat Petek, A.Y adlı mağdura davacıya bugün itibarı ile toplam 1.587.292,63 TL ödemek durumundadır. Karardaki hükmedilen alacak hakkında icra takibi başlatılmış ve Reşat Petek bu miktardaki teminat mektubunu icra dairesine sunarak icrayı durdurmuştur. Kayseri Bölge İdare Mahkemesi olağanüstü diye nitelendirebileceğimiz bir hızla yargılama yapmış ve Reşat Petek’ in ilgili şirketlerdeki görevlerine ilişkin eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle kararı bozmuştur. Yapılan yargılamada eksikler giderilmiş ve ticaret mahkemesi tarafından Reşat Petek’in Yimpaş Holding A.Ş. ile Yimpaş İhtiyaç A.Ş. şirketlerini yönettiği tarihler mahkemeye bildirilmiştir. Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi de bu belgeleri esas alarak tekrar bir karar vermiş ve Yimpaş Holding A.Ş. ile Reşat Petek’i müteselsilen sorumlu tutmuştur. Yargıtay’ın bu davalarda zamanaşımı işlemediğine yönelik içtihadı nedeniyle Reşat Petek ilk davayı kazanan mağdur A.Y’nin değil, aynı dönemde Yimpaş şirketlerine yatırım yapan binlerce mağdurun milyarlarca TL zararlarının muhatabı haline gelmiştir. Türk hakimlerinin vicdanları üzerinde yükselen yüzlerce yıllık köklü geleneğe sahip Türk yargısı, eski başsavcı, milletvekili, TBMM komisyon başkanı demeden bu davalarda onlarca yılda kökleşen vicdanının sesini dinlemiş, Türk toplumunda uyandırılmak istenen “yargıya güvenmeyin” algısını yerle bir etmiştir. Karar, bu açıdan sadece parasını tahsil edecek A.Y ve davasını kazanan diğer mağdurlar için değil, adalete inanan tüm Türk milleti için son derece değerlidir. Bundan sonraki süreçte hükmedilen alacak hakkında tekrar icra takibi başlatılacaktır. Karara karşı davalılarca istinaf başvurusu yapılacağını düşünüyoruz. İstinaf mahkemesinin belirtiği eksikliklerin giderilmesi nedeniyle kararın onanacağını düşünüyor ve Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozmada olduğu gibi aynı şekilde olağanüstü hızla karar vermesini umuyoruz."

