Resesyonu teğet geçti: Alman ekonomisi bekleneni yine veremedi!

Avrupa’nın en büyük ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,2 küçülmüştü. Analistler bu çeyrekte yüzde 0,1’lik bir büyüme bekliyordu. Destatis, “Almanya’nın kritik öneme sahip ihracatının bir önceki çeyreğe göre azaldığını” ancak makine ve ekipman yatırımlarının kısmen destek sağladığını bildirdi.





LBBW Bank ekonomisti Jens-Oliver Niklasch, “Almanya’da işler hala iyi gitmiyor” değerlendirmesinde bulundu. Niklasch, hükümetin altyapı ve savunma harcamalarını artırma planının uzun vadede yeterli olmayacağını, “büyümeyi teşvik eden reformların artık kaçınılmaz hale geldiğini” söyledi.





Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 2,3’e gerileyerek bir önceki aya göre hafif düşüş kaydetti, ancak analistlerin beklediği yüzde 2,2 seviyesinin üzerinde kaldı.





Almanya, son iki yıldır sanayi üretimindeki daralma, yüksek enerji maliyetleri ve ihracat talebindeki zayıflık nedeniyle üst üste küçülme yaşamıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Alman ürünlerine yönelik yeni gümrük tarifeleri de bu zorlukları derinleştirdi.





Yılın başında Amerikan şirketlerinin tarifeler yürürlüğe girmeden önce stoklarını artırması geçici bir büyüme yaratmış, ancak bu ivme kısa sürede tersine dönmüştü.





Aynı dönemde İtalya ekonomisi de büyüme göstermedi, Fransa ise borç ve bütçe krizine rağmen yüzde 0,5’lik bir büyüme kaydetti. Euro bölgesi genelinde ise üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 0,2 olarak açıklandı.