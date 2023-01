Resim öğretmeni Nesibe Zeynep Yahşi ‘Zulme karşı dik duruş’ sergisini Hollanda’da açtı

Cezaevlerinde tutsak kadınların ve çocukların yaşadıklarına dikkat çeken sergi, Görsel Sanatlar Öğretmeni Nesibe Zeynep Yahşi’nin 100 kadar resim çalışmasından oluşuyor.

Tiel şehrinde 30 Ocak tarihine kadar açık kalacak sergi, Türkiye’deki süreci ve bu sürece farklı bir gözle yeniden bakabilmeyi konu alıyor.

Kunstkabinet Sanat Galerisi’nde açılan “Zulme karsı dik duruş” sergisine ilgi gösteren ziyaretçiler, kelimelerin yetersiz kaldığı yerde olduklarını ve resimleri incelerken duygulandıklarını dile getirdi.

ÇOK SEVDİĞİM ÜLKEMİ TERK ETTİM

Görsel Sanatlar Öğretmeni Nesibe Zeynep Yahşi, Türkiye’de yaşadığı baskıları ve Tiel şehrinde açmış olduğu sergiyi TR724’e anlattı: “Türkiye’de resim öğretmeniydim. AKP rejimi tarafından artan baskı, sindirme ve zulümler neticesinde çok sevdiğim ülkemi terk etmek zorunda kaldım. Yaklaşık iki yıl bir mülteci kampında yaşadım. Şimdi insanlara yardım etmek için gönüllü olarak çalışıyorum ve yaşadığı zorluklar ne olursa olsun her bireyin topluma katkıda bulunabileceğini gösteriyorum.

DUYGULARIMI RESİM İLE ANLATTIM

Yaralarımız farklı gibi duruyor ama aslında aynı yaralara sahibiz. Ve o yaralar bizi büyütüyor. Tiyatro darbe sonrasında eşim hapishanede idi. Bu arada bende mesleğimden atıldım. Bu zor hallere takılmak yerine ben bu zulümleri Türkiye’de iken resmetmeye başladım. Çünkü duygularımı bir yere aktarmam gerekiyordu. Kimisi bunu sözle yapıyor. Kimisi öfke veya sinirle yapıyor. Kimisi resimlere yansıtıyor. Herkesin duygularını anlatma ifadesi farklı. Ben de zulmü sanatın dili ile anlatmaya başladım. Türkiye’de iken amacım bir sergi açmaktı. Ve nasip Türkiye’den ayrılınca Hollanda’ya geldiğimizde burada bu ‘Zulme karşı dik duruş’ sergisini açmaya karar verdim. Hollandalı dostlarımızın desteği ile Tiel şehrinde Kunstkabinet sanat galerisinde sergimizi açmış olduk. Aslında buradaki resimler Türkiye’deki, zulmü anlatıyor gibi görünüyor, fakat evrensel bir konu. Baskı, zulüm, işkence ve insanları ötekileştirmeler. Aslında aynı fikirde olduğumuz yerlerde biz kendimiz olamıyoruz. Çünkü herkesin kendi fikri, rengi ve duygusu farklı farklı. Ve bu farklılıklar içerisinde bir arada yaşadığımızda çok güzel oluyor. Hollandalılarda bu yanı seviyorlar. Çünkü özgür olmak burada başlıyor.

BU ÜLKEDE İNSAN OLDUĞUMU HİSSETTİM





Ben Hollanda’ya ilk geldiğimde insana verilen değerin olağanüstü bir durum arz ettiğini gördüm. Kimisi bunu özgürlük olarak adlandırıyor. Ben bu ülkede insan olduğumu hissettim. Çünkü burada duygularımı ifadelerimi düşüncelerimi çok rahat dile getirebiliyorum. Buradaki sergide resimlerin içeriği evrensel değerleri taşıyor. Evrensel olduğu için de birçok insanın dikkatini çekiyor ve onlara da hitap ediyor. Burada yüze yakın resim var. Bu resimlerin bir kısmı el çizimi ve bunun yanı sıra dijital çizimlerde mevcut.





AST ‘İNSAN HAKLARI KONULU’ KISA FİLM YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDUM





Mülteci kampında kaldığımız surede Amerika’da bulunan AST’nin düzenlediği “insan hakları konulu” kısa film yarışmasına katıldım. Bu film birinci oldu. Film sayesinde kamp surecinde birçok Hollandalı dostlarımızla tanışma ve paylaşma imkânımız oldu. Filmi seyreden insanlar yaşadığımız sureci tek bir karede görmüş olmanın kolaylığıyla bızı anladıklarını ve destek verdiklerini ifade ettiler. Tiel şehrinde bir resim sergisi açmaya karar verdiğimizde Kunstkabinet ile görüştük. Onlar kısa filmi seyrettiğinde çok etkilendiler ve resimleri de inceledikten sonra bize sergi alanını kullanabileceğimizi ve bize bu süreçte destek vereceklerini ifade ettiler. Sergimize Hollanda’nın birçok kesiminden insanlar yoğun ilgi göstermekte ve gelen herkes duygularını açık bir şekilde ifade etmektedir. Ben de Avrupa’nın birçok yerinde bu sergiyi açmayı ve tüm dünyaya bir kere daha ‘Zulme karsı dik duruş.’





RESİMLERDE GÖRÜLEN AMPÜLLER BİR İDEOLOJİYİ SİMGELİYOR





Türkiye’de yaşanılan bu ideolojik baskı birçok ülkenin tarihinde olduğu gibi günümüzde farklı ülkelerde de halen yaşanmaktadır. Resimlerde görmüş olduğunuz zulüm baskı şiddet adam kayırma gibi durumların dini dili ırkı vatanı olmaz. Bunlar evrenseldir. Farklı düşünceye sahip toplumlar eğer bir arada yaşayabiliyorsa onlar gerçek özgürlüğe ulaşmış demektir. Kendi görüşlerini sanatın rengiyle müziğin ahengiyle kelimelerin uyumuyla ifade ederler. Aslında ‘Değişim seninle başlar. Sen değişirsen dünya değişir’ prensibi benim için bir rehberdir.”





SÜREÇ MAĞDURU HATİCE ERTOK: ZULME KARŞI DİK DURMUYORSANIZ YAŞAYAMIYORSUNUZ





3 yıl önce Hollanda’ya gelen süreç mağduru Hatice Ertok, gezdiği sergiyi şöyle değerlendirdi: “Aslında bizde bu 15 Temmuz sürecinin mağduruyuz. Bu sergiye Japon arkadaşlarım ile geldim. Bu sergi onların bayağı ilgisini çekti. Serginin ismi Zulme karşı dik duruş. Eğer zulme karşı dik duruyorsanız yaşamıyorsunuz. Bu fotoğrafta olduğu gibi zulme karşı dik duranı maalesef dibe gönderiyorlar. Dik durma şansınız yok. Biz aslında diklenmek istememiştik. Sadece kendimiz olmak ile kendi duruşumuzla dik durmak istemiştik. Kendi düşüncelerimizle Var olmak istemiştik. Ama Türkiye’de buna izin vermediler. Bizde kendimiz olabileceğimiz başka bir ülkeye gelmek zorunda kaldık. Biz buraya geldik. O şekilde olmayalım dedik. Fakat Türkiye’de kalan arkadaşlarımızı unutmadık. Halen onların AKP rejiminden çektikleri baskı ve zulüm acısını içimizde taşıyoruz. Aslında biz Türkiye’den acı ile geldik. Arkadaşlarımız için çok üzülüyor ve onlar için dua ediyoruz. En yakın zamanda bu zulüm bitsin ve insanlarımız özgür olsun. Biz bunun duasını yapıyoruz. Bu sergide dikkatimi çeken iki resim var idi. Evet biz bütün bu acı ve ıstırapları Türkiye’de yaşadık. Ama bu acılardan kurtulabiliriz. Biz bu acı ile tekrar ayağa kalkabiliriz. Resimde görüldüğü gibi yeniden doğmuş, yeniden köklenmiş ve tekrar hayata tutuna bir bebek gibi olduk. Biz Hollanda’da dilimizi yeniden öğrendik. Hayatı ve işimizi yeniden kurduk. Daha doğrusu hayata yeniden başladık. Bu resim bana gerçekten büyük umut verdi. Bir de kırık kalpleri tamir eden bir terzi resmi var idi. Onlara tutunarak evet biz tekrar başlayacağız. Bu şarkı burada bitmedi. Orada bestemiz evet dağıldı ama bu beste kaldığı yerden daha farklı ve güzel bir şekilde devam edebilir.”









ÖĞRETMEN MEHMET KARA: TÜRKİYE’DE YAŞANANLAR EVRENSEL DİLLE ÇOK GÜZEL ANLATILIYOR





Sergiyi ziyaret edenlerden biri de 4 yıl önce AKP zulmünde Hollanda’ya yerleşen öğretmen Mehmet Kara idi. Kara şunları söyledi: “Sergi beni gerçekten çok etkiledi. Türkiye’de yaşanan politik problemler resmin evrensel dili ile çok güzel anlatıyor. Birçok hakikatlere gerçekten çok ışık tutuyor. Anlamlı ve manalı bir sergi. Her Millet ve her dilden millette hitap eden bir sergi. Bu sergi aynı zamanda tüm baskı rejimlerini daha doğrusu diktatörlük rejimlerini resimlerde aksettirildiğini düşünüyorum. Buradaki resim her bir hikâyeyi anlatıyor. Süreç Yüzbinlerce insanları etkiledi. Bu yüzbinlerce insanları ayrı ayrı hikâyeleri var. Belki yerlerde kesişimler yaşanıyor. Beni bu yüz resim içerisinde valiz içerisinde resim çok etkiledi. Ya Türkiye’de tutuklanmak ya da başka bir ülkede özgür olmak. Sistem bu iki seçimden birine zorladığı için, sizde mecburen elinizde çanta ile ya hapishaneye ya da özgür bir yere gideceksiniz. Bu resim beni çok etkiledi.”





ZULME KARŞI DİK DURUŞ SERGİSİ HAFTANIN 5 GÜNÜ ZİYARET EDİLEBİLECEK





Sanatçı Görsel Sanatlar Öğretmeni Nesibe Zeynep Yahşi’nin Hollanda’nın Tiel şehrinde bulunan Kunstkabinet sanat galerisinde AÇTIĞI “Zulme karsı dik duruş” sergisi 30 ocak gününe kadar, Salı günü 10:00 ila 13:00 arası, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü 13:00 ila 17:00 arası ziyaret edilebilecek.