Samanyolu Haber /Dünya / Reşit olmayan kızlarını döven aile Fransa'dan sınırdışı ediliyor /24 Ağustos 2020 14:12

Reşit olmayan kızlarını döven aile Fransa'dan sınırdışı ediliyor

Fransa, Sırp bir erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle kızlarını darp eden Bosnalı aileyi sınır dışı etme kararı aldı.

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17 yaşındaki genç kızın anne-babasının yanı sıra amcası ve halası da sınır dışı edilecek aile üyeleri arasında bulunuyor.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Dermanin, gözaltına alınan aile üyeleriyle ilgili hukuki sürecin sona ermesinin ardından, kendilerine sağlanan sığınmacı statüsünün geri alınacağını ve ülkeden gönderileceğini belirtti. Bakan Dermanin Boşnak aile için "topraklarımızda artık hiçbir işleri yok" ifadelerini kullandı. Darp edilen genç kız ise Fransa'da adli koruma altında tutulacak.

Euronews'in yerel basından aktardığı habere göre Besançon kentinde yaşayan Boşnak kökenli genç kız, 20 yaşındaki Sırp kökenli bir gençle duygusal bağ kurdu. Evden kaçan kız bir süre sonra ailesini ziyaret etme kararı alarak arkadaşıyla ailesinin evine geldi.

Evde anne, baba, amca ve halası tarafından darp edilen kız olaydan haberdar olan polis tarafından hastaneye kaldırıldı. Muayene edilen kızın kaburga kemiğinin kırıldığı ve vücudunda morluklar olduğu tespit edildi.

Anne, baba, amca ve halası, reşit olmayan birine yönelik şiddetten gözaltına alındı.

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