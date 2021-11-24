Samanyolu Haber /Gündem / Resmen açıklandı, Biden'ın Demokrasi Zirvesi'nde Türkiye yok /24 Kasım 2021 10:07

Resmen açıklandı, Biden'ın Demokrasi Zirvesi'nde Türkiye yok

ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliği yapacağı Demokrasi Zirvesi'nde Türkiye'ye yer yok

SHABER3.COM

ABD Başkanı Joe Biden'ın 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde internet üzerinden ev sahipliği yapacağı Demokrasi Zirvesi'ne davet edilen ülkelerin yer aldığı liste Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. 

Davet edilen ülkeler arasında Türkiye yer almadı. Listede Avrupa Birliği ülkesi Macaristan da yer almazken, tıpkı Karpat ülkesi gibi demokrasisinde erime gözlemlenen ve AB'den uzaklaşmaya başlayan Polonya çağrıldı. 

Zirveye davet edilen ülkeler/ Görsel: Axios
Resmi listeye göre Orta Doğu'dan temsilciler sınırlı olacak. Biden yönetimi ABD'nin müttefiklerinden Mısır'ı da davet etmezken, Irak ve İsrail listede yer aldı. 

Listede yer alması en çok dikkat çeken ülkelerden biri de Tayvan oldu. Çin'in üzerinde hak iddia ettiği Tayvan'ın davet edilmesi; Washington-Pekin hattındaki ilişkileri daha da gerebilir. Davet edilen ülkeler arasında Çin ve Rusya da yok.

Kasım başında basına sızan listede yer almayan Balkan ülkeleri Sırbistan ve Kosova listenin son versiyonuna eklendi. Bosna-Hersek ise davetliler arasında yer almıyor. 

Zirveye toplamda 110 ülke davet edildi. 

Aralık ayında yapılacak zirvenin 3 ana temaya odaklanacağı belirtilmişti:

1. Otoriterliğe karşı savunma
2. Yozlaşmayı tespit etme ve onunla mücadele
3. İnsan haklarına saygıyı teşvik etme
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