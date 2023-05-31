Samanyolu Haber /Dünya / Resmen duyurdular: NASA, görüntüleri paylaştı /31 Mayıs 2023 23:05

Resmen duyurdular: NASA, görüntüleri paylaştı

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ve yaklaşık 4 saat süren halka açık NASA toplantısı sona erdi. Toplantının ardından NASA, tanımlanamayan uçan nesnelerin görüntülerini paylaşarak UFO'ların varlığını kabul etmemiz gerektiğini söyledi.

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NASA’nın UFO görev gücü bugün toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından açıklama yapıldı.

Dünya üzerinde tüm gözler, hükümetin “tanımlanamayan hava olayları” olarak adlandırdığı ve genellikle UFO olarak bilinen nesneler üzerine halka açık ilk toplantısını yapan NASA’ya çevrildi.

Reuters’ta yer alan habere göre NASA, Washington’daki genel merkezde süren dört saatlik halka açık oturumun odak noktasının, genel bir rapor yayınlamadan önce “son müzakereler” yapmak olduğunu ve söz konusu raporun Temmuz ayı sonunda yayınlanmasının planlandığını duyurdu.

“HENÜZ DÜNYA’NIN ÖTESİNDE YAŞAM BULAMADIK”

Panelin başkanlığını yürüten David Spergel açılış konuşmasında “Öğrendiğimizi hissettiğim şeyi bir satırda özetlemem gerekirse, yüksek kaliteli verilere ihtiyacımız var” dedi. Spergel ayrıca, Dünya dışında bir yaşam olup olmadığına ilişkin soruya “Artık dışarıda pek çok gezegen olduğunu biliyoruz, bu nedenle yaşam için pek çok potansiyel ortam var. Henüz Dünya’nın ötesinde yaşam bulamadık ama bakıyoruz” yanıtını verdi.

NASA’da kıdemli araştırma yetkilisi olan Dan Evans, “önlerinde birkaç aylık bir çalışma daha” olduğunu belirterek, panel üyelerinin göreve başladıklarından beri siber saldırılara maruz kaldıklarını açıkladı.

Temmuz ayında yayınlanacak rapor, Pentagon’un çabalarından bağımsız olarak yaklaşık 9 aydır süren ve maliyeti 100 bin dolardan fazla olan bir projenin sonucu olarak ortaya çıkacak.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

NASA, dünya genelinde sıkça karşılaştığı ancak henüz tam olarak çözemediği uçan metal kürelerin görüntülerini paylaştı. Görüntülerin, Ortadoğu’da uçan bir MQ-9 Reaper İHA tarafından kaydedildiği belirtildi.
NASA'nın paylaştığı görüntüleri izlemek için tıklayın

YENİ GÖREV GÜCÜ OLUŞTURULMUŞTU

Geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Havadaki Nesne Tanımlama ve Yönetim Grubu (AOIMSG) olarak adlandırılan tanımlanamayan uçan cisim (UFO) görüşlerini araştırmak için yeni bir isimle yeni bir görev gücü oluşturdu.

Oluşum; operasyonların güvenliğine yönelik tehditleri azaltmak ve askeri tesisler, operasyon alanları, eğitim alanları, özel kullanım hava sahası gibi alanlar üzerinde veya yakınında bulunan nesnelere odaklanıyor.
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