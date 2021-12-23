Samanyolu Haber /Ekonomi / Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı /23 Aralık 2021 09:50

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

Ekonomist Prof. Dr. Hurşit Güneş: “Pazartesi günü dövizde yapılanlar (TCMB'nin döviz sattığı iddiası) başlı başına skandal. Bu olay 128 milyar dolar olayı kadar önemli. Resmen halkı aldatmak üzere bir operasyon yapılmış. Çok vahim bir durum.” dedi.

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

SAMANYOLUHABER - ATİNA

HalkTv'de Şirin Payzın'ın konuğu olan Prof. Dr. Hurşit Güneş, Çok önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz pazartesi günü, ekrana her çıktığında kurun fırladığı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor ve bir takım açıklamalarda bulunuyor ve Döviz kurları bir anda dibe iniyor. Bu düpe düz, önceden planlanmış, davulu zurnası hazırlanmış bir oyundur. gecenin 9'unda piyasalar kapalı iken, mevduat sahipleri, 'aaa Erdoğan ne güzel açıklamalarda bulunuyor' deyip ellerindeki cep telefonlarındna dolar mı satmıştır? Bu gerçekçi değildir.

128 MİLYAR DOLAR'I GERİDE BIRAKACAK BİR SKANDALLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Güneş sözlerini şöyle sürdürdü, 'Bakınız karşı karşıya olduğumuz şey 128 milyar dolar'dan daha büyük bir skandaldır. En azından illegal de olsa 128 milyar bir taklım yazılı anlaşmalarla, suç olmasına rağmen kayıtlı yapılmış bir satıştı. Bugün kim ne kadar doları nasıl ve kime sattı sorularının cevabı yok. Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı. Çok vahim bir durumla karşı karşıyayız'
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Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

Resmen Erdoğan, halkı aldatmak üzere bir operasyon yaptı

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