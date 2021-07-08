Resmen erimişti… Kim’in sağlık durumunu Güney Kore istihbaratı ortaya çıkardı

Corona virüsü salgınıyla beraber zor günler geçiren ve halkına kıtlık uyarısı yapan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son görüntüsüyle uluslararası kamuoyunda soru işaretlerine neden olmuştu.





Uzun süre kameralar karşısına çıkmayan 37 yaşındaki Kim, geçtiğimiz günlerde İşçi Partisi’nin bir toplantısına katılmış ve eski görüntüsünden eser kalmadığı görülmüştü. Oldukça zayıfladığı dikkat çeken Kim’in bir hastalığı olup olmadığı spekülasyonları yapılırken, Devlet Başkanı olduktan sonra hızla kilo alan Kim Jong-un'un, babası ve dedesinin kalp rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.





10-20 KİLO ARASI ZAYIFLADI





Kim Jong-un’un sağlık durumuyla ilgili en net açıklama Güney Kore’den geldi. Milletvekili Kim Byung-kee, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’la ilgili istihbarat yetkililerinin kendileriyle paylaştığı bilgileri aktardı. ABD merkezli Bloomberg’in haberine göre, Güney Kore istihbaratı Kim’in 10-20 kilo arası zayıfladığını belirtiyor.





‘İLAÇLAR GETİRİLİRDİ’





Kim Jong-un’un sağlığında bir sorun olmadığını savunan Kim Byung-kee, “Eğer bir problem olsaydı, Kim’in kontrolü altındaki sağlık kliniğine tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi. Böyle bir durum olduğuna dair izler tespit edilmedi” dedi. Kuzey Kore liderinin uzun saatler süren toplantılara katıldığını belirten Kim Byung-kee, yürümesinde de herhangi bir sıra dışı görüntü olmadığını savundu.





Geçen hafta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkede Covid-19 salgınını kötü yönettikleri gerekçesiyle bazı üst düzey yetkilileri görevden aldığı haberi ortaya atılmıştı.





Kuzey Kore yönetiminin üst düzey isimlerinin yer aldığı fotoğraf bugün yayınlandı. Kuzey Kore'nin kurucusu, aynı zamanda Kim Jong-un'un dedesi Kim Song Ju'nun ölüm yıl dönümnde çekilen fotoğrafta görevden alındığı iddia edilen isimler de yer aldı