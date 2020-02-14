Resmen iflas!

Uzun süredir maddi sıkıntılarla boğuşan Atlas Global Havayolları iflas için ilk adımı attı.





Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada şirketin iflas müracaatında bulunduğu ve operasyonlarını durdurduğu belirtildi.





Turizm acentesi olarak faaliyet gösteren ETS Tur'un sahibi Mehmet Nuri Ersoy ile kardeşi Murat Ersoy'un 2001 yılında "Atlasjet" ismi ile kurduğu Atlas Global, 2018 ekonomik krizinde mali dar boğaza girmişti.





Mehmet Nuri Ersoy halihazırda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinde Turizm Bakanı olarak görev yapıyor.