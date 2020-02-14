Samanyolu Haber /Ekonomi / Resmen iflas! /14 Şubat 2020 17:20

Resmen iflas!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Atlas Global Havayolları'nın resmen iflas müracaatında bulunduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Uzun süredir maddi sıkıntılarla boğuşan Atlas Global Havayolları iflas için ilk adımı attı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada şirketin iflas müracaatında bulunduğu ve operasyonlarını durdurduğu belirtildi. 

Turizm acentesi olarak faaliyet gösteren ETS Tur'un sahibi Mehmet Nuri Ersoy ile kardeşi Murat Ersoy'un 2001 yılında "Atlasjet" ismi ile kurduğu Atlas Global, 2018 ekonomik krizinde mali dar boğaza girmişti.  

Mehmet Nuri Ersoy halihazırda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinde Turizm Bakanı olarak görev yapıyor.  
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