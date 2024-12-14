Resmi Gazete ile grev yasağı: 60 gün süreyle grev yapmaları yasaklandı

Resmi Gazete'de karar şu ifadelerle açıklandı:





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan grev yasağı ilk defa uygulanmıyor. OHAL döneminde getirilen kararnamelerle de grev yasakları yaşanmıştı.









AKP KAÇ GREVİ YASAKLADI?

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın grevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla 60 gün ertelendi."Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararlarının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."Hitachi Energy işletmesinin Kartal, Tuzla, Dilovası ve Dudullu'daki fabrikalarında 4 Aralık’ta yaklaşık 500 işçi ile başlayan grev sürerken; Schneider Elektrik’in Kocaeli Çayırova’da ve Manisa’da bulunan fabrikaları ile Gebze’deki Grid Solutions fabrikasında işçiler greve çıkmıştı. Grevleri DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası örgütledi.12 Temmuz 2017'de yabancı sermayeli yatırımcılara hitap eden Erdoğan, olağanüstü hal uygulamasının iş dünyasının rahat çalışabilmesi için yapıldığını ifade ederek, "Biz göreve geldiğimizde Türkiye'de OHAL vardı ama bütün fabrikalar grev tehdidi altındaydı. Hatırlayın o günleri. Ama şimdi grev tehdidi olan yere biz OHAL'den istifade ederek anında müdahale ediyoruz" diye konuşmuştu.Türkiye'de OHAL döneminden beri çeşitli grevler 'Milli Güvenlik tehdidi' gerekçesi ile yasaklanıyor. AKP iktidarı döneminde yaklaşık 195 işçinin grev hakkı elinden alınırken toplam 20'nin üzerinde grev yasaklandı.Geçtiğimiz sene 23 Ocak 2023'te Birleşik Metal İş'in başlattığı bir grev daha Erdoğan tarafından ertelenmişti.