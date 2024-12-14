Resmi Gazete ile grev yasağı: 60 gün süreyle grev yapmaları yasaklandı

Resmi Gazete'de karar şu ifadelerle açıklandı:
GEREKÇE MİLLİ GÜVENLİK
"Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararlarının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."
NE OLMUŞTU?
Hitachi Energy işletmesinin Kartal, Tuzla, Dilovası ve Dudullu'daki fabrikalarında 4 Aralık’ta yaklaşık 500 işçi ile başlayan grev sürerken; Schneider Elektrik’in Kocaeli Çayırova’da ve Manisa’da bulunan fabrikaları ile Gebze’deki Grid Solutions fabrikasında işçiler greve çıkmıştı. Grevleri DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası örgütledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan grev yasağı ilk defa uygulanmıyor. OHAL döneminde getirilen kararnamelerle de grev yasakları yaşanmıştı.
'GREV TEHDİDİNE OHAL İLE MÜDAHALE EDİYORUZ'
12 Temmuz 2017'de yabancı sermayeli yatırımcılara hitap eden Erdoğan, olağanüstü hal uygulamasının iş dünyasının rahat çalışabilmesi için yapıldığını ifade ederek, "Biz göreve geldiğimizde Türkiye'de OHAL vardı ama bütün fabrikalar grev tehdidi altındaydı. Hatırlayın o günleri. Ama şimdi grev tehdidi olan yere biz OHAL'den istifade ederek anında müdahale ediyoruz" diye konuşmuştu.
AKP KAÇ GREVİ YASAKLADI?
Türkiye'de OHAL döneminden beri çeşitli grevler 'Milli Güvenlik tehdidi' gerekçesi ile yasaklanıyor. AKP iktidarı döneminde yaklaşık 195 işçinin grev hakkı elinden alınırken toplam 20'nin üzerinde grev yasaklandı.
Geçtiğimiz sene 23 Ocak 2023'te Birleşik Metal İş'in başlattığı bir grev daha Erdoğan tarafından ertelenmişti.