Resmi Gazete'de adı ilginç isim

İŞİD ve El Kaide bağlantılı 5 kişinin malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin karar bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla kaldırıldı.





Bu isimler arasında yer alan Mevlüt Kar ismi oldukça dikkat çekici.





'Sauderland Hücresi ve muhbirlik'

2009 yılında Milliyet Gazetesi'nde yer alan haberde, Almanya’daki “Sauerland Hücresi” davasında ismi geçen, bir dönem MİT kuryesi olduğu iddiasıyla da gündeme gelen Kar için daha önce uluslararası bir tutuklama talep edildiği, “Ebu Obeida” kod adı kullanan Mevlüt Kar’ın Almanya’da bulunan ABD hedeflerine saldırı düzenlenmesi için bomba temin etmek işiyle ilgilendiği öne sürülmüştü.





İlgili dosyada ifadesi alınan diğer kişilerin, Mevlüt Kar hakkında “onun yardımı olmadan eylem gerçekleştirmenin olanaksız olduğunu” söylemesi ve Kar hakkında MİT’in de “Bir dönem muhbirlik yaptı” ifadesi Kar’ın ismini tartışma konusu yapmıştı.





Almanya doğumlu olan Kar’ın “MİT muhbiri” olmasının yanı sıra Çeçenistan’da savaşan birçok İslamcı için “kilit isim” olduğu ve El Kaide’nin liderlerinden Ebu Masab el Zarkavi’yle birlikte çalıştığı da iddia edilmişti. Öte yandan, Alman Federal Asayiş Dairesi (BKA), Kar’ın Almanya ve Balkanlar’da farklı gruplardan cihatçı şebekeleri kurduğunu da öne sürmüştü.





Birden çok gizli servisle işbirliği yaptı

Ancak Mevlüt Kar hakkındaki iddialar bununla sınırlı değil.





Oda TV’den Atilla Coşkun’un haberine göre, Mevlüt Kar’ın MİT içerisinde bir “paralel yapıya” çalıştığı, Türk istihbaratının da bunu bildiği ifade ediliyordu. Kar’ın MİT ve CIA dışında Almanya Federal Haber Alma Servisi (BND) ile olan ilişkisi de konuşulanlar arasındaydı.





'MİT ve CIA ajanı...'

Birden çok gizli servise çalıştığı iddia edilen Mevlüt Kar’ın örgütsel kimliği, Almanya’dan sonra geldiği Ankara’da da devam etmiş, kısa süreli bir hapis sürecinin ardından Kar, iddiaya göre MİT’e çalışmaya başlamıştı. Lübnan'da kırmızı bültenle aranan Mevlüt Kar’ın 2006 yılına kadar Irak’ta Ebu Musab Zarkavi’nin operasyonlarında yer aldığı ve Almanya’daki ABD üslerine planladığı saldırılar için patlayıcı fitilleri temin eden kişi olduğu söyleniyordu.





Alman Savcılarının “MİT ve CIA ajanı” olarak suçladıkları, 2002’de El-Kaide kuryesi olduğu gerekçesiyle Türkiye’de yakalanan ve 15 ay Metris Cezaevi’nde hapis yatan Mevlüt Kar’ın “uluslararası bir kurye” olarak çalıştığı 11 Eylül öncesinde cihatçı gruplara para taşıdığı iddiaları sık sık gündeme gelmişti.