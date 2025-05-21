Resmi Gazete'de yayımlandı: Kuryelik artık resmen tehlikeli meslek





ANKARA KURYELER ESNAF ODASI: “TARİHİ BİR KAZANIM”

Kuryelik, makarna üretimi ve bazı askeri bakım işlerinde tehlike statüsü değiştirildi. Buna göre kuryelik ve makarna üretimi "tehlikeli" sınıfa girdi. Askeri hava taşıtları ve uzay araçlarının onarım ve bakımı “çok tehlikeli” sınıftan “tehlikeli” sınıfa düşürüldü. Yeni sınıflandırma Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğin hükümleri bugünden itibaren yürürlüğe girerken, uygulama sürecini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yürütecek.Tebliğe göre;Kurye faaliyetleri (kara, deniz, hava yolu dahil; postacılık ve gıda dağıtımı hariç) “az tehlikeli” sınıftan “tehlikeli” sınıfa çıkarıldı.Askeri hava taşıtları ve uzay araçlarının onarım ve bakımı “çok tehlikeli” sınıftan “tehlikeli” sınıfa düşürüldü.Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri ürünlerin imalatı (doldurulmuş veya dondurulmuş olanlar dahil) “az tehlikeli” sınıftan “tehlikeli” sınıfa çıkarıldı.Kurye Hakları Derneği gelişmeyi memnuniyetle karşıladı. kuryehaber.com'un aktardığına göre; Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki, "Bu karar hayat kurtarır" değerlendirmesinde bulundu. Çeki, gelişmeyi şöyle değerlendirdi: "Her yıl onlarca meslektaşımızın hayatını kaybettiği moto kuryelik mesleğinin ‘Tehlikeli Meslekler Sınıfı’na alınması çok önemli bir adımdır. Bakanlıktaki toplantıda lehimize oy kullanan TTB, TMMOB ve Türk-İş temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Kurye Hakları Derneği, Esnaf Kurye Odası ve tüm kurye camiasının ortak talebi bu yöndeydi. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin daha ileri seviyede uygulanması ve moto kuryeliğin ‘Çok Tehlikeli Meslekler Sınıfı’na alınması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepinize kazasız belasız sürüşler, tekeriniz düz bassın."Ankara Kuryeler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Akpınar, komisyon sürecine dair şunları söyledi: “Kurye mesleğinin ‘az tehlikeli’ sınıftan çıkarılıp ‘çok tehlikeli’ meslek sınıfına alınması yönündeki talebimiz karşılık buldu. Komisyona sunduğumuz itiraz dilekçemiz olumlu karşılandı. Bugünkü toplantıda, mesleğimizin neden ‘çok tehlikeli’ sınıfta yer alması gerektiğini kurul üyelerine ayrıntılı bir sunumla aktardık. Yapılan oylama sonucunda ‘tehlikeli meslekler sınıfı’na alınmasına karar verildi. Bu tarihi adım, mesleki haklarımız açısından bir dönüm noktasıdır.”