Resmi Gazete'de yayımlandı: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, merkezi Ankara'da bulunan Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu.



Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olacak başkanlığın görev ve yetkileri şu şekilde:



Siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem planları hazırlamak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, bunların etkin şekilde uygulanmasını takip etmek.

Siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları yürütmek.

Siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütmek.

Siber güvenlik alanında kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

Siber güvenlik ekosistemi ile yerli ve millî ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine ve yerli girişimcilerin dünya pazarında rekabetçi konuma gelmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Siber güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge ve teknoloji transferi yapmak.

Siber güvenlik ile ilgili yurtiçinde veya yurtdışında düzenlenen tatbikat, etkinlik ve fuarlara katılımın özendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek.

Siber güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek.

Siber güvenlik alanındaki kapasitenin kritik alanlara yönlendirilmesi ve mükerrer yatırımların önlenmesi için öncelikli siber güvenlik alanlarını belirlemek.

Siber güvenlik acil durum ve kriz yönetim planları oluşturmak, bu planlar çerçevesinde ortak operasyon merkezleri kurmak.

Siber güvenlik alanında kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilecek teşviklere ilişkin görüş bildirmek.

Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.



TEKLİF MECLİS'E GELECEK



AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, yakın zamanda Meclis'e sunacakları teklif ile Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulacağını söylemişti.



Güler, "Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olacak. Bir kurul olacak. İçinde Milli Savunma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın olduğu bir kurul. Bu kurulun almış olduğu kararları Siber Güvenlik Başkanlığı uygulayacak. Siber güvenlik aslında 'dış duvar' dediğimiz çerçevenin iyi bir koordinasyonla yapılması. Çünkü gerek kamu kurumu gerek özel sektör yapıları, kendi siber güvenlik noktasında zaten önlemleri var, tedbirleri var. Ancak bunların birbirleriyle koordinasyon noktasında eksiklik var. Bunu koordine edecek, hızlı hareket edecek, kararlar alacak, yani bizim ülkemizin 'dış duvar' dediğimiz siber güvenliğinin ulusal manada iyi bir şekilde koordinasyonunun sağlanması, uygulamada da gerekli tedbirlerin ortaya konulması noktasında böyle bir kuruma ihtiyaç var. Bunu sağlamış olacağız inşallah" demişti.



Güler, kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen Türk Ceza Kanunu’nda 'casusluk' suçunun kapsamını genişleten ve muhalefetin tepkileri üzerine TBMM'deki görüşmeler sırasında geri çekilen düzenlemeyi, muhalefetin de görüşleri alındıktan sonra önümüzdeki günlerde tekrar Meclis gündemine getireceklerini söylemişti.