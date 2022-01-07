Resmi Gazete'de yayımlandı: Yasak kararı alındı

ÇOK HASSAS ALANDA AÇIK HAVA FAALİYETLERİNE YASAK





gürültü yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; konut, hastane, bakımevi gibi çok hassas alan olarak tanımlanan bölgelerdeki eğlence merkezlerinin tüm cepheleri ve tavanı kapalı hale getirilecek. Otel, dini tesis ve okul gibi hassas alan bölgelerindeki söz konusu eğlence merkezlerinde 24.00'ten sonra performans şeklinde müzik yayını yasak olacak.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, eğlence yerlerinin çevresel gürültü kriterlerine ilişkin düzenleme yapıldı.Ayrıca yönetmelikte yapılan bir başka düzenlemeyle çok hassas kullanımları etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, altında veya üstündeki alanlarda konser, gösteri, miting, tören, festival ve benzeri açık hava faaliyetleri gerçekleştirilemeyecek.Buna göre, konut, hastane, bakımevi gibi çok hassas kullanım alanlarındaki mevcut açık ve yarı açık eğlence yerlerinin bir yıl içerisinde tüm cepheleri ile tavanının kapalı hale getirilmesi gerekecek. Açık ve yarı açık yeni eğlence yerlerinin kurulmasına izin verilmeyecek.Otel, dini tesis ve okul gibi hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde de 24.00-07.00 saatlerinde performans şeklinde müzik yayını yapılması yasaklandı. Performans şeklinde müzik yayınına izin verilen saatlerde ise yönetmelikle belirlenen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetler sürdürülebilecek. Hassas kullanımların bulunduğu yerlerde faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinin, denetimlerde, belirlenen sınır değerleri bir yıl içinde üç defa sağlamadığının tespiti halinde ise tüm cephesi ve tavanı tamamen kapalı hale getirilecek. Kapalı bölümler, açılır-kapanır özellikli olmayacak.Hassas ve az hassas kullanımların bulunduğu alanlarda konser, gösteri, miting, tören, festival ve benzeri açık hava faaliyetlerinin de 24.00-07.00 saatlerinde yapılması yasaklandı.