Samanyolu Haber /Gündem / Resmi Gazete'de yayınlandı: Malvarlıklarına dondurma kararı /05 Haziran 2021 10:19

Resmi Gazete'de yayınlandı: Malvarlıklarına dondurma kararı

Bazı kuruluş ve kişilerin 'teröre finansman sağladığı' iddiasıyla Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1373 sayılı kararı doğrultusunda; Alfay İnşaat Turizm Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin, Irak uyruklu Idrees Ali Awad Alfay ile İbrahim Ali Awad Alfay’ın, Suriye uyruklu Mohammed Alaa Khanforah’ın malvarlıkları, ‘terör eylemlerinin icrasını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulundukları’ gerekçesiyle donduruldu.

Kararın, 6415 sayılı ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un ‘Yabancı devletlerce yapılan talepler’ başlıklı 6’ncı maddesince verildiği belirtildi.

Kararın, söz konusu kuruluş ve kişiler hakkında malvarlığının dondurulmasını talep eden devlet tarafından bir yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde karar yürürlükten kaldırılabileceği, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 24’üncü maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7’nci maddesi çerçevesinde, Resmi Gazete’de yayımını izleyen 60 gün içinde Danıştay’da dava açılabileceği aktarıldı.
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