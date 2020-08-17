Samanyolu Haber /Gündem / 'Resmi rakamlara göre 86 KHK mağduru intihar etti' /17 Ağustos 2020 09:54

'Resmi rakamlara göre 86 KHK mağduru intihar etti'

İstanbul KHK platformu tarafından yapılan açıklamada KHK mağduru 86 kişinin intihar ettiği belirtildi.

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İstanbul KHK Platformu, "KHK'lar bizim 4 yıldır süren pandemimizdir." diyerek Kadıköy'de bulunan Eminönü İskelesi'nde açıklama düzenledi.

Açıklamada basın metnini işine geri dönme talebiyle 836 gündür Zeytinburnu Belediyesi önünde eylem yapan Kenan Güngördü ve Meki Kaplan okudu.

150 BİN İNSAN SİVİL ÖLÜME MAHKÛM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin Kanun Hükmün Kararname (KHK) ile 150 bin kişiyi sivil ölümü terk ettiği belirtilen açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü pandemiyi ilan ettiğin de yaşadığınız şok ve şaşkınlığı hatırlıyor musunuz? Biz de KHK’lar ilan edildiğinde aynı şoku yaşadık. Üstelik ismimiz ve kimlik bilgilerimiz birer virüs taşıyıcısı gibi resmî gazetede ve internette yayınlanmıştı. Vebalı muamelesi görmüş ve halen de görmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

KHK'ların yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına benzetildiği açıklamada, 86'sı intihar olmak üzere toplam 554 KHK mağdurunun hayatını kaybettiği belirtildi.
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