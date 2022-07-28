Resmi rakamlara göre İstanbul’da 1,3 milyon göçmen yaşıyor

İstanbul İl Göç İdaresi, şehirde yaşayan göçmenlerin sayısını açıkladı. Buna göre 548 bin 108 ‘geçici koruma’ sahibi Suriyeli olmak üzere 1 milyon 294 bin 124 göçmen yasal olarak İstanbul’da ikamet ediyor.







En fazla Suriyeli göçmen barındıran şehirler sıralamasında İstanbul başı çekiyor. Şehirde gayriresmi ya da kayıt dışı olarak kaç göçmenin kaldığı ise net olarak bilinmiyor. Türkiye’nin en kalabalık ve en yoğun nüfusa sahip şehri olan İstanbul’da yaklaşık 16 milyon kişi yaşıyor.





Gazete Duvar’da yer alan habere göre yazılı açıklamada, ilde, 746 bin 16 ikamet izni sahibi ‘yabancı’, 548 bin 108 geçici koruma sahibi Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 294 bin 124 göçmenin yasal olarak ikamet ettiği belirtildi. İstanbul’daki yasal kalış hakkına sahip kişilerin, hak ve hizmetlere erişebildiği aktarılan açıklamada, yasal kalış hakkı bulunmayan göçmenlerin ise herhangi bir kamu hizmetinden faydalanmasının mümkün olmadığı ifade edildi.





Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “İlimizde ocak ayından bugüne kadar yapılan denetimlerde 94 bin 708 kaçak göçmen hakkında yasal işlem yapılmış ve 19 bin 32 kişi doğrudan İstanbul Havalimanı’ndan ülkelerine sınır dışı edilmiştir. Hakkında işlem yapılan 66 bin 524 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Bununla birlikte, il genelinde yabancılara ait 7 bin 975 işletme tabelasının mevzuatımıza uygunluğu denetlenmiş, 5 bin 768 iş yeri tabelası standartlara uygun hale getirilmiş, 2 bin 207 iş yeri tabelası hakkında işlemler devam etmektedir.”





Öte yandan da İstanbul Valiliği, mayıs ayında yaptığı açıklamada kentte 1 milyon 305 bin 307 yabancının yasal olarak ikamet ettiğini duyurmuştu. Bunların 543 bininin Suriyeli olduğu, 763 bininin ise yasal olarak giriş yaptıktan sonra ikamet izni alan göçmenlerin olduğu belirtilmişti.





Valilik açıklamasında “Bugün itibarıyla ilimizde 1.305.307 yabancı yasal olarak ikamet etmektedir. Bu yabancıların; a) 542.045’i geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerden, b) 763.262’si ülkemize yasal olarak giriş yapmış ve ikamet izni almış düzenli göçmenlerden oluşmaktadır. Bununla birlikte ilimizde yasal kalış hakkı bulunmayan düzensiz göçmenlere yönelik mücadelemiz tüm kurumlarımızın iş birliğiyle sürmektedir.” denilmişti.





Mülteciler Derneği’nin sayfasında yer alan bilgilere göre de Türkiye’de kayıt altına alınmış geçici koruma statüsündeki Suriyeli sayısı 21 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 33 bin 60 kişi azalarak toplam 3 milyon 651 bin 428 kişi oldu. Böylece Suriyeli sayısı son 2 ayda 112 bin 224 kişi azalmış oldu.