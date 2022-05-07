Respect Graduate School’dan ‘bayram hediyeleri’

İslamî ilimler alanında eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten ve “Bilginin hikmete dönüştüğü yer” sloganıyla hizmet veren ABD merkezli Respect Graduate School, yaz dönemine sürpriz programlarla giriyor. Okulun yarı akademik kurumlarından Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi, ‘bayram hediyesi’ diye tanımladığı birbirinden cazip seminerler hazırladı. 16 Mayıs-20 Ağustos’ta tarihleri arasında gerçekleşecek seminerlerde 3 dalda 5 ayrı ders verilecek. Derslerden üçü Türkçe ikisi İngilizce anlatılacak.











Yaz döneminin sürprizi, Bediüzzaman Said Nursi’nin rüyasına ve Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hayaline dayanan Hac ve Umre Sertifikası Semineri. Tecrübeli hac-umre rehberi Necati Mert’in koordinatörlüğünde hazırlanan seminerde Dr. Ahmet Kurucan, Halide Çelebi, Dr. Reşit Haylamaz, Emine Eroğlu, Dr. Figen Es, Harun Tokak ve Faruk Sünbül gibi 20’den fazla uzman hoca ders verecek. “Mekke-i Mükerreme ve Kabe-i Muazzama’nın tarihi; Hac-umrenin rükünleri ve fazileti; İbadetin sosyolojik, psikolojik ve semboller açısından incelenmesi; Kutsal mekanlarda kadın olmak; Osmanlı’da surre alayları; Hac ve sağlık; Veda haccı” gibi pek çok başlığın ele alınacağı seminerde, müfredatı yazılmış 28 farklı ders işlenecek.









Modern eğitim metotlarının uygulanacağı derslerde ekip çalışması, müzakere, panel ve makale yazım teknikleri kullanılacak. Cumartesi-pazar günleri ise film ve belgesel izlemeleri yapılarak hac ve umre programlarının güncel sorunları ele alınacak.





‘Hiç gitmeyecek bile olsa hac bilgisi her Müslümana farz’





Program koordinatörü Necati Mert, hac ibadetinin İslam’ın beş emrinden biri olduğunu hatırlatarak, “Her ne kadar hacca gitmenin mali ve bedeni yükümlülükleri olsa da hac bilgisi kadın erkek bütün Müslümanlara farzdır. ‘Bana hayatımda hac hiç farz olmaz’ diye düşünseniz bile hac bilgisi farzdır.” diyor. Toplumun hac ve umreye bakış açısını değiştirmeyi, ‘Zemzem, hurma getiririm, alışveriş yaparım’ gibi dünyevi yaklaşımlardan kurtarmayı arzuladıklarını vurgulayan Mert, “Ayet ve hadislerde bildirilen, Allah Teala’nın (cc) murad ettiği, Peygamber Efendimiz’in (sas) bizzat uyguladığı haccı günümüz şartlarında icra edebilecek bilinçli bir topluluk oluşturmak istiyoruz.” ifadelerini kullanıyor.

Seminerin kadın hocalarından Halide Çelebi şu değerlendirmeyi yapıyor: “Safa-Merve’de Hacer annemizin tevekkül, gayret ve himmetinin izini süreceğiz. Hicr-i İsmail’de eteğine oturup, çaresizliğinde şefkat artezyeni ile Rabbimin ikram ettiği Zemzem’i beraber yudumlayacağız.”

Uzun yıllar hac-umre adayları ile rehberlerine eğitim veren Cihangir Sağlam da, “Bu konudaki eksikliğin ne olduğunun farkındaydım ve ıstırabı içindeydim. Hac ve umre, pratiği olan bir ibadettir, kulaktan dolma bilgilerle yapılamaz.” uyarısında bulunuyor.





Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları Semineri

16 Mayıs’ta başlayacak diğer bir program bu yıl ikincisi ve daha geliştirilmiş şekilde düzenlenecek olan Yeryüzü Mirasçılarının Vasıfları Semineri. Bu derslerde Thomas More’dan Necip Fazıl’a, Campanella’dan Mehmet Akif’e kadar bir çok düşünürün hayalini kurduğu, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ‘Altın Nesil, Ruh ve Mana Hekimleri, Işık Süvarileri’ gibi mesaj yüklü terkiplerle adlandırdığı ve dünyaya huzur getireceğine inanılan insan topluluğunun özellikleri müzakere edilecek.





Araştırmacı yazar Kerim Balcı’nın koordinatörlüğünde hazırlanan seminerde Prof. Ayhan Tekineş, Dr. Salih Yücel, Dr. Ömer Atilla Ergi, Beyza Uğur, Dr. Albert Frolov, Dr. Safiye Yiğit ve Dr. Mahmut Akpınar gibi 20’ye yakın uzman öğretim görevlisi ders verecek. Burada işlenecek bazı konu başlıkları şöyle: “Salahat-i diniye ve dünyeviye; Kamil iman ve muvahhid ilim anlayışı; Aşk ve evrensel metafizik; Mantık, beyan ve belagat; Tahkik ve eleştirel düşünce; Fikrin özgürleştirilmesi; Müslüman aklının prangalarından sıyrılması; Şura ve kolektif düşünce; Heyet içtihatları, Riyazi düşünce ve tecrit; Fütüvvet ve fetanet; Milli ruh düşüncesi..”

İmkânı olmayanlar için burs fırsatı





Tamamı online düzenlenen derslere dünyanın her yerinden katılmak mümkün. Farklı kıtalardan katılım olacağı için bazı ana dersler ABD ve Avrupa saat dilimlerine göre ikişer defa yapılacak. Kayıt için yaş, cinsiyet ve meslek sınırlaması bulunmazken özellikle üniversite öğrencilerinin seminerlere ilgi göstermesi bekleniyor. Yeterli katılım ve başarı sağlayan katılımcılara kurs bitiminde sertifika takdim edilecek.





Respect Graduate School yönetimi, ‘hediye paketlerinin’ daha çok insana ulaşması için ders ücretlerini normal saat ücretlerinin yarısına kadar çekmiş durumda. Yine de ödeme imkânı olmayan veya ücretin ancak bir kısmını verebilecek katılımcılar için bir başka ‘hediye’ olarak burs hizmeti başlatıldı. Bu hizmetten yararlanmak isteyen veya burs verebilecek kişilerin www.turkce.respectgs.us adresinden ilgili formu doldurması gerekiyor.





8 Mayıs’ta ASM TV’de tanıtım programı





Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi’nin çalışmaları ve hedefleri ile yeni dönemin tanıtımı, 8 Mayıs Pazar günü Avrupa Saati ile 18.00’de (New York 12.00) YouTube platformundaki Asım Yıldırım’a ait ASM TV’nin canlı yayınında gerçekleşecek. Asım Yıldırım’ın sunacağı ‘Konuşma Zamanı’ isimli programa seminerlerde ders verecek bazı öğretim görevlileri konuk olarak katılacak.





Hediye paketleri, Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi’nin yaz döneminde açacağı diğer derslerle devam ediyor:

Risale-i Nur Okulu:

Dr. Züleyha Mary Fikret - Risale-i Nur Yaz İhtisas Programı: Tevhid, Dua, Namaz, Nübüvvet, Melek ve Ruh, Ene, Miraç, Cennet hakikatleri

Seyid Nurfethi Erkal - Risale-i Nur Yaz İhtisas Programı: İnsan, Kainat, Elçi, Kitap, Ölüm-Hayat, Ahiret, Melekler-Ruhlar, Tevhid ve Hakikatler Hakikati

Risale Academy:

Dr. Mahsheed Ensari - Peygamberlik ve Peygamberlik Müessesesi Üzerine Modern Tartışmalar ve Said Nursi (İngilizce)

Dr. Adnan Aslan – Kainatın Küllî bir Tefsiri: Risale-i Nur Perspektifi (İngilizce)





Hızlı Kayıt Linkleri:

Hac ve Umre Sertifikası Programı: https://turkce.respectgs.us/hac-ve-umre-sertifika-programi/





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