Respect Graduate School, yeni döneme sürprizlerle giriyor

İslamî ilimler alanında eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten ABD merkezli Respect Graduate School, bahar dönemine yeni program ve sürpriz derslerle giriyor. Okulun yarı akademik kurumlarından olan ve kısa süre önce açılan Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi, ocak ayında 4 farklı dalda 10 ders başlatacak. Derslerden altısı Türkçe dördü İngilizce verilecek.



Merkezin çalışmaları ve hedefleri ile 8 Ocak’ta başlayacak yeni dönemin tanıtımı, 2 Ocak Pazar günü Merkezi Avrupa Saati ile 18.00’de (New York 12.00) MC TV ve Hizmetten YouTube kanalında ( www.youtube.com/watch?v=xArMgqg6yjw ) canlı yayında gerçekleşecek.













Barış Cem Kaya’nın Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi Genel Koordinatörü Kerim Balcı ile birlikte sunacağı programa, bazı öğretim görevlileri konuk olarak katılacak ve derslerin mahiyeti hakkında bilgi verecek. Ayrıca önceki dönemde derslere katılmış bazı öğrenciler görüş ve düşüncelerini paylaşacak.





Canlı yayın esnasında kayıt imkanı





Merkezin şu ana kadar hayata geçirdiği seminer, ders, panel ve kitap okuma kampları ile yakın gelecekte uygulamaya koyacağı farklı, ilginç projeler de programda duyurulacak.

Programı özel kılan konulardan biri canlı yayın sırasında bütün derslerin kayıtlarının açılacak olması. Kayıt şartları ve nasıl yapılacağı gibi ayrıntılar yayın esnasında ilan edilecek. Merkez, bahar döneminde açılacak on derse toplamda iki bin öğrenci kaydetmeyi hedefliyor.





Tamamı online gerçekleştirilecek derslere dünyanın her yerinden katılmak mümkün olacak. Kayıt için yaş, cinsiyet ve meslek sınırlaması bulunmazken özellikle lise ve üniversite çağındaki gençlerin ilgi göstermesi bekleniyor.

Hizmet’in kavram ve prensipleri yazıya dökülecek





“Bilginin hikmete dönüştüğü yer” sloganıyla yola çıkan Respect Graduate School’un Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi, Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatına ve eserlerine müdakkik bir nazarlarla bakmayı, buradan aldığı perspektif ve metodolojiyle Kur’an ve Kainat Kitabı’nı yeniden okumayı hedefliyor. Ayrıca, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ‘pırlanta’ kitaplarından çıkarılacak ölçüler ışığında Hizmet Hareketi’nin değerlerini ve pratikteki uygulamalarını yeni baştan tetkik etmeyi ve nihayet geniş bir katılımla kavram ve prensiplerini yazıya dökmeyi planlıyor.

Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi çatısı altında faaliyet gösteren Risale-i Nur Okulu ve Hizmet Okulu’nun dersleri Türkçe, Risale Akademy’nin dersleri ise İngilizce olacak. Lise gençlerine yönelik Young Seekers derslerinden biri İngilizce biri de





Türkçe gerçekleşecek. Bahar döneminde açılacak derslerin isimleri ve hocaları şöyle:

RİSALE-İ NUR OKULU

1. Risale-i Nur’da Yol Esasları - Seyid Nurfethi Erkal

2. Said Nursi’nin Ahlak Düşüncesi - Prof. Dr. Ayhan Tekineş

3. Said Nursi’de Nefs Kavramı - Dr. Ömer Kuru

4. Bediüzzaman’dan Ufuk Projeler - Kerim Balcı





HİZMET OKULU

1. Hizmet Hareketi Temel Kavram ve Prensipler - 12 hoca ders verecek

2. Risale ve Hizmet Metinleriyle Diksiyon Atölyesi - Dr. Yüsra Mesude





RİSALE AKADEMY

1. Approaching Qur’anic Stories from the perspective of Risale-i Nur - Dr. Züleyha Çolak

2. Visionary Projects of Bediuzzaman Said Nursi - Kerim Balcı





YOUNG SEEKERS

1. What does Qur’an mean for me in a Western modern society? - Dr. Bilal Sabit

2. Hazreti Peygamberin Altı Yoldaşı - Hatice Okur





