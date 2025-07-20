Respect Kur'an okumayı öğretiyor: Kayıtlar sürüyor, dersler 28 Temmuz'da

Respekt Kur'an Okulu hocalarından Nülüper Üner Kur'an-Kerim Okulu hakkında MC TV'ye özel açıklamalar yaptı. Üner'in verdiği bilgilere göre güz dönemi dersleri 28 Temmuz'da başlayacak ve 20 Ekim'de son bulacak. Dersler İngilizce, Türkçe ve Pomakça olarak anlatılıyor. Kurs kayıtları ise devam ediyor.





2016'DAN BERİ DEVAM EDİYOR

Nülfer Öner, İslami ilimlerin her alanında uzman yetiştirmeyi hedefleyen ve akademik çalışmalarla birlikte nitelikli sertifika programları hazırlayan Respekt'in 2016 yılından bu yana Kur'an-ı Kerim öğrettiğini belirtti.





Bu çerçevede dünyanın her yerinden Kur'an öğrenmek isteyen ve 19 yaş üzerinde olan herkes Respekt'in bu hizmetinden faydalanabiliyor.





5-10 KİŞİLİK SINIFLARDA ÖZEL EĞİTİM

Respekt, deneyimli eğitimci kadrosuyla 5 kişilik ve 10 kişilik sınıflarda Kur'an eğitimi veriyor. Dersler online ve Zoom üzerinden yapılıyor. Derse katılamayanlar, yapılan kayıt üzerinden derslerini takip edebiliyor.





Kurlar 13 hafta sürüyor. Dersler ise 5 kişilik sınıflara 1 saat, 10 kişilik sınıflara da 2 saat olarak işleniyor. Özel durumu olan öğrenciler için birebir ders almak da mümkün.





Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyenler ya da tecvidli okumak isteyen herkes bu eğitimden faydalanabiliyor. Bütün kurları bitiren öğrenciler için sertifika veriliyor.







