Respect’le Yeşeren Ümitler: 9 Mart’ta Respect Türkçe YouTube kanalına davetlisiniz





13 yıl önce bir grup ilim sevdalısının girişimi ile eğitim hayatına başlayan Respect Graduate School, “Amerika’da A Kalite Bir Üniversite” olma yolunda çalışmalarını büyük oranda tamamladı.Çağımızı aydınlatacak bir “İslami İlimler Üniversitesi” kurma projesiyle her yaştan binlerce insanın hayatına dokunmayı amaçlayan Respect Graduate School, 13 yıl gibi kısa bir zaman diliminde günümüz insanının çok ihtiyaç duyduğu alanlarda, “Geleneksel ve modern bakışla İslami İlimler Yüksek Lisans Programı, Kur’an-ı Kerim Okulu, Risale-i Nur ve Hizmet Okulu, Aile Okulu ve Manevi Bakım ve Danışmanlık Okulu” gibi eğitim birimleri ile on binin üzerinde insana eğitim hizmeti vermiş ve alanında dünyada tanınmış bir üniversite olma hedefine bir adım daha yaklaşmış bulunuyor.Respect Graduate School’un bu bağlamda 9 Mart Pazar günü düzenleyeceği burs ve bağış programı Respect ile Yeşeren Ümitler’de Mehmet Yıldız’ın sunumu ve Naci Tosun, Emine Eroğlu, Dr. Figen Es, Kerim Balcı, Dr. Süleyman Eriş ve Respect yönetici ve öğrencilerinin değerlendirmeleri yer alacak. Bu yayınla Respect’i daha yakından tanıma ve bu değerli projenin bir parçası olma şansını yakalayacaksınız.Respect ile Yeşeren Ümitler’in 9 Mart’taki canlı yayınınıNew York saatiyle 2 PM (EST)Houston - 1 PMCalifornia - 11 AMİngiltere - 18.00Almanya - 19.00Yunanistan - 20.00Türkiye - 21.00Azerbaycan - 22.00Kırgızistan - 00.00 (10 Mart)Sydney: 05.00 (10 Mart) izleyebilirsiniz.