Respect’ten sıradışı bir yayın: Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Düşünce Atlasında İz Bırakanlar

Okul bünyesinde düzenlenen Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Entelektüel Biyografisi Semineri kapsamında yürütülen uzun soluklu araştırma ve belgeleme çalışmalarının meyvesi olan İz Bırakanlar programı, Hocaefendi’nin düşünce atlasının renk ve çizgilerinde etki yapan kişiler, mekanlar, toplumsal ayrışmalar ve hayal-projeleri konu alıyor. 18 Ekim Cumartesi günü Friends of Respect YouTube kanalında yayınlanacak olan programın konuşmacıları arasında Şemsinur Özdemir, Dr. Mehmet Yavuz Şeker, Fikret Kaplan, Dr. İsmail Büyükçelebi, Barbaros Kocakurt, Cemal Türk, Dr. Yüksel Çayıroğlu, Faruk Mercan, Mehmet Doğan, Kerim Balcı ve Dr. Reşit Haylamaz bulunuyor. Yayında Hocaefendi’nin düşünce atlasında iz bırakan kişi, mekan, toplumsal ayrışmalar ve hayal-projeler konusunda kendi söyledikleri de ekrana gelecek.





Sıradışı bir yayına hazır olun!

İz Bırakanlar programında Hocaefendi’nin düşünce atlasında kalıcı bir iz bırakmış olan babaannesi Munise Hanım’ı Hocaanne kitabının yazarı araştırmacı Şemsinur Özdemir anlatacak. Alvarlı Efe Hazretleri ve onun Hocaefendi’nin düşünce dünyasındaki etkisini Dr. Mehmet Yavuz Şeker, Hocaefendi’nin fıkıh ve usul-i fıkıh hocası Osman Bektaş Hoca’yı da Fikret Kaplan anlatacaklar.

Hocaefendi’nin düşünce atlasında iz bırakan mekanlar arasında da Dr. İsmail Büyükçelebi’nin anlatacağı Kestanepazarı Kur’an Kursu, Barbaros Kocakurt’un anlatacağı Bozyaka Yurdu ve nihayet Cemal Türk’ün anlatacağı Altunizade Beşinci Kat bulunuyor. Basit bir mekan anlatısının ötesine geçmeye çalışılacak olan bu sunumlarda mekanın ve mekanda yaşananların Fethullah Gülen Hocaefendi’nin düşünce dünyasında bıraktığı izler, entelektüel kimliğinin inşasına yaptıkları katkılar ve nihayet Hocaefendi’nin mekanda ikame ettiği manevi atmosfer ele alınacak.





Hocaefendi’nin entelektüel kimliğinin oluşum ve gelişiminde mühim etkisi olan Türk-İslam toplumlarının ayrışma yaşadığı tartışmalardan ‘Demokrasi mi İrtica mı?’ tartışmasını, bu tartışmayı birinci elden takip etmiş olan gazeteci yazar Faruk Mercan anlatacak. Dr. Yüksel Çayıroğlu ise ‘Medeniyetler Çatışması mı yoksa Medeniyetler ittifakı mı?’ sorusunun Hocaefendi’nin düşünce dünyasındaki cevabını arayacak.





İz Bırakanlar yayınının Hocaefendi’nin gelecek kuşaklara miras bıraktığı hayal-projelerin işleneceği bölümünde ise Dr. Mehmet Doğan Hocaefendi’nin bir ömür boyu üzerinde durduğu ‘Dünya dili Türkçe projesini,’ Dr. Reşit Haylamaz da Siyer Felsefesini ele alacak. Haylamaz’ın Hocaefendi’nin vefatı sonrasında hayata geçirilmeye başlanan bir dizi Siyer Felsefesi projesini de tanıtacağı programda Risale & Hizmet Araştırmaları Merkezi direktörü Kerim Balcı, Hocaefendi’nin Türkiye’deki son büyük projesi olan Uluğ Bey Akademi ve Kongre Merkezi projesini anlatacak.





Hocaefendi’nin düşünce atlasında iz bırakmış kişi, mekan, olay, entelektüel tartışma, kitap ve hayallerin kaydedilmesi ve bir sonraki kuşağa bırakılması amacını güden Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Entelektüel Biyografisi seminerinin ürünü olan İz Bırakanlar programı Friends of Respect YouTube kanalından 18 Ekim 2025 Cumartesi günü İstanbul saatiyle 20:00-24:00, New York saatiyle 13:00-17:00 saatleri arasında yayınlanacak. Respect, Hocaefendi’nin sevenlerini, onun düşünce dünyasında ‘İz Bırakanlar’ın izini sürmeye davet ediyor…





Yayın Friends of Respect kanalından canlı olarak izlenebilecek:



