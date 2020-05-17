Samanyolu Haber /Dünya / Restoran Başbakan'a ayrıcalık yapmadı /17 Mayıs 2020 13:26

Restoran Başbakan'a ayrıcalık yapmadı

Dünya Covid-19 salgını ile "yeni normallere" alışmaya çalışırken çok sayıda ülke, tedbirleri gevşetmeye devam ediyor. Yeni Zelanda'da restoranlar, önlemler eşliğinde açılırken Başbakan Jacinda Ardern'e ayrıcalık tanınmadı.

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Cumartesi günü brunch yapmak için başkent Wellington'da bir restorana giden Ardern ve nişanlısı Clarke Gayford, koronavirüs yönetmelikleri kapsamında işletme dolu sayıldığı için içeri alınmadı.

O sırada içeride bulunan bir Yeni Zelandalı, bu durumu sosyal medya üzerinden paylaştı:

"Jacinda Ardern, Olive'e girmeye çalıştı ama dolu olduğu için reddedildi"

Ancak olaydan kısa süre sonra restoranda bir yer açıldı. Çalışanlar, uzaklaşan Ardern çiftinin peşinden koşarak tekrar restorana davet etti.

Resmi verilere göre 16 Mayıs tarihinde Yeni Zelanda'da 1.498 koronavirüs vakası bulunuyor. Ülkedeki Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 21.
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