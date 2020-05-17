Restoran Başbakan'a ayrıcalık yapmadı

Cumartesi günü brunch yapmak için başkent Wellington'da bir restorana giden Ardern ve nişanlısı Clarke Gayford, koronavirüs yönetmelikleri kapsamında işletme dolu sayıldığı için içeri alınmadı.







O sırada içeride bulunan bir Yeni Zelandalı, bu durumu sosyal medya üzerinden paylaştı:





"Jacinda Ardern, Olive'e girmeye çalıştı ama dolu olduğu için reddedildi"





Ancak olaydan kısa süre sonra restoranda bir yer açıldı. Çalışanlar, uzaklaşan Ardern çiftinin peşinden koşarak tekrar restorana davet etti.





Resmi verilere göre 16 Mayıs tarihinde Yeni Zelanda'da 1.498 koronavirüs vakası bulunuyor. Ülkedeki Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 21.