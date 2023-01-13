Restoran saldırısından da Sinan Ateş cinayetinin şüphelisi Doğukan Çep çıktı

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.







Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.





Cinayetle ilgili şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi ve saldırıyı organize etmekle suçlanan Doğukan Çep dahil 13 kişi tutuklandı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa henüz yakalanmadı.





RESTORANA KURŞUN YAĞDIRAN DA SİNAN ATEŞ CİNAYETİNİN ZANLISI DOĞUKAN ÇEP ÇIKTI

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kar maskesiyle gelip bir otelin restoranına kurşun yağdıran ve 2 kişinin yaralanmasına sebep olan şüphelilerin, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in katil zanlıları olduğu ortaya çıktı.





İHA'da yer alan haberde, 11 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen olay, Pelin Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana gelmişti.





Yüzünde kar maskesiyle otelin önüne gelen şahıslar, tabanca ile otelin restoran bölümüne kurşun yağdırmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Nurgül Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanarak kanlar içinde yere yığılmıştı.





Ambulanslara alınan yaralılardan Nurgül Ş., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer şahıs ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.





KAR MASKELİ ŞAHISLAR BAKIN KİM!

Bu olayı gerçekleştiren şahısların, Ankara’da uğradığı suikast sonrasında öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in katil zanlıları olduğu anlaşıldı.





Cinayetin organizatörlerinden Doğukan Çep’in ifadesinde, olay günü otele bir araçla başka birisini öldürmek amacıyla geldiklerini, saldırıdan hemen sonra araca binerek kaçtıklarını, olayda başka kişilerin yaralandığını daha sonra öğrendiklerini söylediği ortaya çıktı.